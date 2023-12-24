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У ФРН та Австрії затримано ісламістів, які готували теракти

Анастасія Шепелева | Роман Сулима
24 грудня 2023 р.

Органи безпеки ФРН та інших країн ЄС мають інформацію, що радикальні ісламісти планують теракти напередодні Різдва, повідомляє Bild. Зокрема, йдеться про загрозу нападу на Кельнський собор.

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Kölner Dom
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Органи безпеки в Австрії, Німеччині та Іспанії отримали інформацію про те, що угруповання ісламістських радикалів планує здійснити кілька терактів у Європі напередодні Нового року або на Різдво. Про це повідомили німецьке видання Bild і агентство dpa в суботу, 23 грудня. Цілями, за інформацією спецслужб, могли стати різдвяні служби в Кельні, Відні та Мадриді, уточнили ЗМІ.

Увечері 23 грудня поліція обшукала Кельнський собор із використанням службових собак. У поліції міста попередили про посилення заходів безпеки в соборі. За інформацією Bild, перші затримання у зв'язку з погрозами терактів уже провели спецслужби в Австрії та Німеччині.

У МЗС ФРН попереджали про зростання загроз нападів ісламістів

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) раніше попереджала в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що загроза нападів радикальних ісламістських угруповань у ФРН продовжує зростати. Небезпека "радикалізації готових до насильства ісламістів висока", повідомила вона. Федеральний уряд ставиться до неї дуже серйозно, додала Фезер, зазначивши, що "ісламістські злочинці-одинаки становлять небезпеку, яка існує завжди".

За даними медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), до 7 грудня в країні було виявлено 486 ісламістів, які становлять загрозу. Серед таких осіб у Німеччині переважають чоловіки середнього віку, ідеться в доповіді Федерального відомства кримінальної поліції (ВКА), що надійшла до редакції RND. Відомство припускає, що в разі подальшого загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом окремі радикально налаштовані ісламісти можуть сприйняти це як "спонукання до нападу".

Про підвищення рівня терористичної небезпеки під час свят попереджала і поліція Австрії. "У зв'язку із закликами здійснювати напади під час християнських заходів по всій Європі, особливо в районі 24 грудня, органи безпеки посилили відповідні заходи захисту в громадських місцях у Відні та федеральних землях", - заявили в поліції Відня.

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