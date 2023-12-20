Різдво 25 грудня: як українці переходять на новий календар

25 грудня тепер єдина дата, коли Різдво відзначатимуть як державне свято. Чи готові українці святкувати по-новому і що змінюється в традиціях з переходом на новий календар церковних свят ?

У понеділок в Україні вперше офіційно відзначатимуть Різдво 25 грудня.

Православна церква України (ПЦУ) ще в травні затвердила перехід на новоюліанський календар, зауваживши, що прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Пізніше Верховна Рада ухвалила закон про зміну дат державних свят, згідно з яким 7 січня, коли відзначається Різдво за юліанським календарем, більше не є святковим і неробочим днем. Натомість 25 грудня залишається офіційно святковим. Щоправда, на час війни вихідні на офіційні свята скасували.

Зміна сімейних традицій на Різдво

У питанні святкування Різдва більшість українців, схоже, вже перелаштувалась на новоюліанський календар. Принаймні, про це свідчить соціологічне опитування, нещодавно проведене консалтинговою компанією Deloitte, яка досліджувала споживацьку поведінку під час різдвяного та новорічного шопінгу. Згідно з ним, 45 відсотків українців має намір святкувати Різдво 25 грудня, 32 відсотки планують святкувати двічі й лише 17 відсотків сказали, що відзначатимуть 7 січня.

"Цього року українці не зволікатимуть з підготовкою до свят. Більшість опитаних - а саме 64 відсотки - мають наміри проводити шопінг у період з 1 до 24 грудня", - йдеться у дослідженні компанії Deloitte. Про це свідчить і передріздвяна метушня в пошуках подарунків у київських ТРЦ, які обіцяють покупцям щедрі знижки до Різдва.

"Раніше дитині купували подарунок на Новий рік, а на Різдво просто вітали одне одного. А тепер дитина запитує, чи встигне святий Миколай принести і їй подарунки до 25 грудня, як показують в іноземних фільмах. То доведеться тепер змінити сімейні традиції та купувати їй два подарунки на нове Різдво та на Новий рік. Але це приємні зміни", - ділиться своїми клопотами жінка у магазині дитячих іграшок.

Провідна наукова співробітниця Інституту філософії Григорія Сковороди НАН України Людмила Філіпович вважає, що 45 відсотків українців, які готові перейти на святкування Різдва 25 грудня у перший же рік, - це великий відсоток, який свідчить, що "більшість хоче відчувати ментальну приналежність до цивілізованого західного світу та позбутися всього нав'язаного, російського". На думку Філіпович, надзвичайно прискорила цей процес війна.

Різдвяне богослужіння ПЦУ (архівне фото) Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

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Релігійні громади готові святкувати Різдво 25 грудня

Більшість релігійних громад ПЦУ, судячи з усього, вже визначилися, що святкуватиму Різдво 25 грудня. За словами голови Календарної комісії ПЦУ Олександра Трофимлюка, якого цитує "Укрінформ", у Православній церкві України на старому календарі лишається близько 120 парафій зі 8,5 тисячі громад. Тобто йдеться лише про 1,5 відсотка. "Ну, це умовність. Ми ж святкуємо не дату, а подію", - сказав Трофимлюк, який також є ректором Київської православної богословської академії. За його словами, календарна реформа ПЦУ проходить "безболісно", бо перехід на новоюліанський календар стався на вимогу суспільства та православних вірян.

На парафії і монастирі, які все ще залишились на старому календарі ПЦУ не збирається тиснути та змушувати переходити, запевняє священник Православної церкви України Георгій Коваленко. "Ті, хто перейшов на новий календар, не має зневажати, які лишились на старому", - додав Коваленко на нещодавньому брифінгу.

Біженці побачили життя православного світу за межами України

Неабияку роль у готовності суспільства сприймати зміни церковного календаря зіграли й українські біженці, які повернулися в Україну, припускає релігієзнавиця Ірина Богачевська. На її переконання, українці за кордоном побачили, що православний світ, зокрема грецька, румунська, болгарська православні церкви, теж святкує Різдво 25 грудня і через це "вони не стали менш православними".

На думку Богачевської, протиставлення дат було створене штучно й Україна довго жила у цій парадигмі. "Це протиставлення дат Різдва - 25 грудня й 7 січня - було розмежуванням між католиками й православними, бо московською церквою нав'язувалася думка, що 25 грудня святкують Різдво виключно католики, а всі православні - ні. Але ж це не так, і люди тепер побачили, що це не відповідає дійсності", - сказала у розмові з DW Богачевська.

Більшість православних церков перейшли на новоюліанський календар 100 років тому під час Всеправославного конгресу, що проходив у Константинополі в травні 1923 року, і користуються ним донині, називаючи більш точним. Старим юліанським календарем, який відстає від світського календаря на 13 днів, продовжують користуватися російська, грузинська, сербська та македонська православні церкви, а також Єрусалимський патріархат.

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