ПЦУ підтримала перехід на новий календар: що зміниться

На засіданні Архієрейського собору Православна церква України затвердила календарну реформу. Перехід на новоюліанський календар відбудеться вже з 1 вересня. Різдво можна буде святкувати 25 грудня.

Православна Церква України (ПЦУ) на засіданні архієрейського собору в середу, 24 травня, затвердила перехід на новоюліанський церковний календар з вересня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Водночас Собор визначив, що прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

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"Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов'янської, запровадити автокефальний устрій життя церкви замість багатосотлітньої підлеглості", - заявив митрополит Епіфаній.

На його переконання, рішення було вірним, хоча й "не всі сприйняли" його та підтримали. "Оновлений календар є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії", - зазначив він.

У ПЦУ пояснюють, що рішення також зумовлене асоціацією юліанського календаря з "російською церковною культурою". "Прагнення збереження і утвердження своєї, української, духовної ідентичності, захист від агресії "русского міра", вимагають від нас назрілого рішення - долучитися до більшості помісних православних церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар", - ідеться в повідомленні.

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Різдво - у грудні

Зміни передбачають зміщення усіх нерухомих церковних свят на 13 днів. Так, українці зможуть святкувати день святого Миколая - 6 грудня, Різдво - 25 грудня, Щедрий вечір - 31 грудня, Водохреще - 6 січня, Благовіщення - 25 березня, свято Івана Купала - 24 червня, Маковія - 1 серпня.

Водночас зміни не торкнуться Великодня, Квітної неділі, Вознесіння та Зелених свят. Їх відзначатимуть за чинною пасхалією - методикою визначення дати Великодня.

ПЦУ стане 11 православною церквою, яка користується новоюліанським календарем.

Раніше, у лютому, календарну реформу запровадила Українська греко-католицька церква (УГКЦ) - з вересня цього року для нерухомих свят. Це означає, зокрема, що вона тепер святкуватиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня.

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Напередодні Різдва нинішнього року соціологічна група "Рейтинг" презентувала результати опитування, згідно з якими за останній рік кількість тих, хто святкує його лише 25 грудня, зросла - з чотирьох до 11 відсотків, а тих, хто відзначає його в обидві дати - з 18 до 25 відсотків. При цьому більшість, 55 відсотків, святкують лише 7 січня, хоча ще минулого року кількість таких людей становила 71 відсоток.

За рік також значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26 до 44 відсотків. Проти виступив 31 відсоток респондентів у порівнянні з 58 минулого року.

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