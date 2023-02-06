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Головна різдвяна ялинка в Києві, грудень 2022 рокуФото: Siryk Anatolii/Ukrinform/ABACA/picture alliance
РелігіяУкраїна

Календарна реформа: УГКЦ святкуватиме Різдво 25 грудня

Аліна Коломієць
52 хв. тому

Українська греко-католицька переходить на новий календар для нерухомих свят, у тому числі Різдва. Православна церква України обговорюватиме календарну реформу в травні.

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Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня 2023 року, коли починається церковний рік, переходить на новий календар для нерухомих свят. Це означає, що вона тепер святкуватиме Різдво 25 грудня, а Великдень залишаться без змін. Про це оголосив глава церкви Святослав у прямому ефірі "Живого телебачення" в понеділок, 6 січня.

"Починаючи з 1 вересня 2023 року ми переходимо на новий стиль. На новий стиль, коли йдеться про святкування нерухомих свят. Ми часом цей новий стиль називаємо Григоріанським календарем", - сказав він.

Очільник УГКЦ пояснив, що літургійний календар має два цикли або два види свят: одні з них святкуються за сонячним календарем, і це так звані нерухомі свята, бо випадають в одну і ту саму календарно дату, а інші святкуєть за місячним календарем, і вони рухомими, наприклад, Великдень, який випадає завжди в неділю, завжди на іншу дату.

ПЦУ розгляне календарну реформу в травні

Коментуючи рішення УГКЦ, у Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що питання про календарну реформу винесене на розгляд у травні.

"До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів архієрейського собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ у минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується "в одну мить", без підготовки, "згори" та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття", - написав речник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря) у Facebook.

При цьому він нагадав, що синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль - можуть це зробити за відповідною процедурою. 

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В Україні зростає кількість прихильників Різдва 25 грудня

Напередодні Різдва року соціологічна група "Рейтинг" презентувала результати опитування, згідно з якими за останній рік кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня зросла - з чотирьох до 11 відсотків, а тих, хто відзначає його в обидві дати - з 18 до 25 відсотків.

При цьому більшість, 55 відсотків, святкують лише 7 січня. Водночас минулого року кількість таких людей становила 71 відсоток.

Відповідно, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26 до 44 відсотків. Проти такої ідеї виступає 31 відсоток респондентів у порівнянні з 58 минулого року.

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