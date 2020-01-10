25 грудня замість 7 січня: у ПЦУ проти поспішної календарної реформи

Календарна реформа може внести сум'яття в українське православ'я, заявив глава пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря. На його думку, вона також може "законсервувати" мільйони віруючих у Московському патріархаті.