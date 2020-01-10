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Євстратій Зоря

Євстратій Зоря - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євстратій Зоря".

Євстратій Зоря - архієрей Православної церкви України, речник Священного Синоду. Раніше Євстратій Зоря був речником Української православної церкви Київського патріархату. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП

Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП 10.01.2020

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору 2018 року, яким ліквідовується УПЦ КП. Однак речник ПЦУ Євстратій Зоря заявляє, що юридичних наслідків ця дія не матиме.
25 грудня замість 7 січня: у ПЦУ проти поспішної календарної реформи

25 грудня замість 7 січня: у ПЦУ проти поспішної календарної реформи 24.12.2019

Календарна реформа може внести сум'яття в українське православ'я, заявив глава пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря. На його думку, вона також може "законсервувати" мільйони віруючих у Московському патріархаті.
Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря

Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря 14.12.2019

Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря. Напередодні патріарх Філарет анонсував форум на захист "Київського патріархату".
Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ

Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ 08.11.2019

Автокефалію Православної церкви України визнав Олександрійський патріархат, заявив архієпископ Євстратій.
Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для ПЦУ

Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для ПЦУ 09.01.2019

Члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос про автокефалію Православної церкви України, повідомив речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря.
Євстратій Зоря: Україні передадуть томос 6 січня

Євстратій Зоря: Україні передадуть томос 6 січня 13.12.2018

Вселенський патріархат передасть томос про автокефалію Української православної церкви 6 січня 2019 року. Його отримає предстоятель єдиної помісної церкви, якого в Україні оберуть на об'єднавчому соборі 15 грудня.
Вселенський патріархат повідомив, коли відбудеться об'єднавчий собор

Вселенський патріархат повідомив, коли відбудеться об'єднавчий собор 19.11.2018

Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року, повідомив Вселенський патріархат. Точну дату оголосять пізніше.
Речник УПЦ КП: Синод Російської православної церкви повторює політику Кремля

Речник УПЦ КП: Синод Російської православної церкви повторює політику Кремля 16.10.2018

Російська православна церква обрала шлях до самоізоляції, повторюючи політику Кремля, заявили в УПЦ КП.

Синод зняв анафему з Філарета й Макарія - УПЦ КП

Синод зняв анафему з Філарета й Макарія - УПЦ КП 11.10.2018

На засіданні Синоду Вселенського патріархату було знято анафему з патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія, повідомили в УПЦ КП.
Константинопольський патріархат призначив екзархів у Києві

Константинопольський патріархат призначив екзархів у Києві 07.09.2018

У межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив у Києві своїх екзархів.