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Євстратій Зоря - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євстратій Зоря".
Євстратій Зоря - архієрей Православної церкви України, речник Священного Синоду. Раніше Євстратій Зоря був речником Української православної церкви Київського патріархату. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.