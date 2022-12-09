Різдвяні ярмарки в Німеччині - найзатишніші й найпопулярніші
Максим Нелюбін
1 год. тому
Перед Різдвом по всій Німеччині працює близько трьох тисяч святкових ринків.
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У листопаді-грудні найпопулярнішими туристичними принадами багатьох німецьких міст стають різдвяні ярмарки - до трьох тисяч по всій країні: великих та маленьких, традиційних, альтернативних. 160 мільйонів відвідувачів, точніше - відвідувань за сезон. Таку цифру наводить галузеве об'єднання організаторів народних свят та ярмарків Deutscher Schaustellerbund. Мало хто з відвідувачів обмежується одним разом - хтось приходить туди кожні вихідні, хтось регулярно зустрічається випити ввечері глінтвейну з родичами, друзями, колегами... Подивімося на різдвяну карту Німеччини і зазирнімо в деякі місця, які світяться на ній найяскравішими вогнями.
Різдво у Кельні
Почнімо у Кельні. Це місто лідирує в Німеччині за кількістю відвідувачів різдвяних ринків. За кілька тижнів тут зазвичай буває близько чотирьох мільйонів людей. Традиційно дуже багато туристів приїжджають сюди в цей час на один день із сусідніх Нідерландів та Бельгії. Один із ярмарків знаходиться прямо біля Кельнського збору - найпопулярнішої німецької архітектурної пам'ятки.
Майже три десятки різдвяних ринків чекають на відвідувачів у Берліні. Вони розкидані по всіх частинах міста. Найбільш відомі та популярні знаходяться на площі Александрплац біля Берлінської телевежі та Червоної ратуші, на Жандармському ринку, Потсдамській площі та в районі Шпандау.
Колишня столиця ФРН Бонн відстає від Берліна за кількістю ярмарків, але може конкурувати з іншими містами в категорії найзатишніших різдвяних ринків. Один з них знаходиться недалеко від будинку, в якому народився великий німецький композитор Людвіг ван Бетховен.
Історичний центр Дюссельдорфа, відомий своїми численними пивницями, барами та ресторанами, у передсвяткові тижні фактично перетворюється на один великий різдвяний ринок. Лише у Старому місті працює шість ярмарків.
Влада Аахена кілька років тому вирішила зменшити кількість кіосків, які торгують на тутешніх ринках їжею та напоями, щоб віддати більше місця прикрасам, сувенірам, подарункам та іншими виробами ремісничих промислів. Згідно зі статистикою, кожен відвідувач різдвяного ярмарку витрачає у цьому місті близько 35 євро, зокрема, на місцеві друкарські пряники - Aachener Printen.
Залишаючи Північний Рейн-Вестфалію, найбільш густонаселену федеральну землю Німеччини, зазирнімо в неофіційну столицю Рурської області Ессен, де відвідувачів учергове чекає Міжнародний різдвяний ринок (Internationaler Weihnachtsmarkt), на якому зазвичай продають частування, напої та сувеніри.
Нюрнберзький святковий ярмарок Nürnberger Christkindlesmarkt вважається найвідомішим різдвяним ярмарком Німеччини. Щорічно його відвідують близько двох мільйонів людей. Його історія сягає першої половини XVII століття. Цей ринок належить до найстаріших у Німеччині.
Різдвяний ринок у місті Вернігероде, знаменитому своїми пам'ятками фахверкової архітектури, належить до найвідоміших і найромантичніших таких ярмарків на сході Німеччини. Відвідини можна поєднати з екскурсіями Гарцем - гірським регіоном, відомим традиційними ремісничими промислами - виготовленням іграшок і сувенірів з дерева.
Цей популярний різдвяний ярмарок знаходиться у Франкфурті-на-Майні на площі Ремер перед Старою ратушею. Входить до числа найбільш відвідуваних у Німеччині. Головну 30-метрову ялинку прикрашають гірлянди з п'ятьма тисячами лампочок та чотирма сотнями стрічок.
З Гамбурга зазирнімо до ще одного ганзейського міста - Бремена. Головний різдвяний ярмарок знаходиться перед Старою ратушею на одній із найкрасивіших історичних площ Німеччини з будинками готичної та ренесансної епох. Особливої уваги також заслуговує ярмарок Schlachte-Zauber, присвячений морській тематиці. Він чекає на гостей у кварталі біля річки Везер.
На площі перед Ерфуртським собором працює найбільший різдвяний ярмарок федеральної землі Тюрингія. Він проводиться вже понад півтора століття. Щороку цей святковий ринок відвідує близько двох мільйонів людей.
У Дрездені працює найстаріший різдвяний ярмарок Німеччини - Dresdner Striezelmarkt, який веде свою історію з 1434 року. Тільки цей дрезденський ярмарок, крім інших, наприклад, біля знаменитої церкви Фрауенкірхе, щорічно відвідують близько 2,5 мільйона людей. Тут можна придбати традиційні сувеніри з дерева, виготовлені майстрами у Рудних горах.
Мюнхен - останній у нашому списку, але далеко не останній за своїм значенням. Баварська столиця славиться своїм особливим колоритом, який у передріздвяні тижні стає ще очевиднішим. Найвідоміший ярмарок - Münchner Christkindlmarkt на площі Марієнплац, проте свої ярмарки є майже у кожному міському районі.