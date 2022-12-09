Різдвяні ярмарки в Німеччині - найзатишніші й найпопулярніші

Перед Різдвом по всій Німеччині працює близько трьох тисяч святкових ринків.

У листопаді-грудні найпопулярнішими туристичними принадами багатьох німецьких міст стають різдвяні ярмарки - до трьох тисяч по всій країні: великих та маленьких, традиційних, альтернативних. 160 мільйонів відвідувачів, точніше - відвідувань за сезон. Таку цифру наводить галузеве об'єднання організаторів народних свят та ярмарків Deutscher Schaustellerbund. Мало хто з відвідувачів обмежується одним разом - хтось приходить туди кожні вихідні, хтось регулярно зустрічається випити ввечері глінтвейну з родичами, друзями, колегами... Подивімося на різдвяну карту Німеччини і зазирнімо в деякі місця, які світяться на ній найяскравішими вогнями.

Різдво у Кельні

Ярмарок у Кельні Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Почнімо у Кельні. Це місто лідирує в Німеччині за кількістю відвідувачів різдвяних ринків. За кілька тижнів тут зазвичай буває близько чотирьох мільйонів людей. Традиційно дуже багато туристів приїжджають сюди в цей час на один день із сусідніх Нідерландів та Бельгії. Один із ярмарків знаходиться прямо біля Кельнського збору - найпопулярнішої німецької архітектурної пам'ятки.

Різдвяні ринки в Кельні - www.koeln.de

Берлінське Різдво

Різдвяний ринок на Александрплац у Берліні Фото: F.Boillot/snapshot/imago images

Майже три десятки різдвяних ринків чекають на відвідувачів у Берліні. Вони розкидані по всіх частинах міста. Найбільш відомі та популярні знаходяться на площі Александрплац біля Берлінської телевежі та Червоної ратуші, на Жандармському ринку, Потсдамській площі та в районі Шпандау.

Різдвяні ярмарки у Берліні - www.berlin.de

Глінтвейн біля Бетховена

Різдвяний ринок на площі Мюнстерплац у Бонні Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Колишня столиця ФРН Бонн відстає від Берліна за кількістю ярмарків, але може конкурувати з іншими містами в категорії найзатишніших різдвяних ринків. Один з них знаходиться недалеко від будинку, в якому народився великий німецький композитор Людвіг ван Бетховен.

Різдвяні ринки в Бонні - www.bonn.de

Різдво у Дюссельдорфі

Різдвяний ринок біля Старої ратуші Фото: H. Blossey/blickwinkel/dpa/picture alliance

Історичний центр Дюссельдорфа, відомий своїми численними пивницями, барами та ресторанами, у передсвяткові тижні фактично перетворюється на один великий різдвяний ринок. Лише у Старому місті працює шість ярмарків.

Різдвяні ринки в Дюссельдорфі - www.duesseldorf-tourismus.de

Пряничне Різдво

Різдвяний ярмарок в Аахені Фото: picture alliance/vizualeasy

Влада Аахена кілька років тому вирішила зменшити кількість кіосків, які торгують на тутешніх ринках їжею та напоями, щоб віддати більше місця прикрасам, сувенірам, подарункам та іншими виробами ремісничих промислів. Згідно зі статистикою, кожен відвідувач різдвяного ярмарку витрачає у цьому місті близько 35 євро, зокрема, на місцеві друкарські пряники - Aachener Printen.

Різдвяний ярмарок в Аахені - www.aachenweihnachtsmarkt.de

Міжнародний ринок в Ессені

Міжнародний ринок в Ессені Фото: Jochen Tack/picture alliance

Залишаючи Північний Рейн-Вестфалію, найбільш густонаселену федеральну землю Німеччини, зазирнімо в неофіційну столицю Рурської області Ессен, де відвідувачів учергове чекає Міжнародний різдвяний ринок (Internationaler Weihnachtsmarkt), на якому зазвичай продають частування, напої та сувеніри.

Різдвяний ринок в Ессені - www.visitessen.de

Різдво по-нюрнберзьки

Святковий ярмарок у Нюрнберзі Фото: Juergen Held/picture alliance

Нюрнберзький святковий ярмарок Nürnberger Christkindlesmarkt вважається найвідомішим різдвяним ярмарком Німеччини. Щорічно його відвідують близько двох мільйонів людей. Його історія сягає першої половини XVII століття. Цей ринок належить до найстаріших у Німеччині.

Різдвяний ярмарок у Нюрнберзі - www.christkindlesmarkt.de

Різдво у Гарці

Різдвяний ринок перед фахверковою Старою ратушею Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Різдвяний ринок у місті Вернігероде, знаменитому своїми пам'ятками фахверкової архітектури, належить до найвідоміших і найромантичніших таких ярмарків на сході Німеччини. Відвідини можна поєднати з екскурсіями Гарцем - гірським регіоном, відомим традиційними ремісничими промислами - виготовленням іграшок і сувенірів з дерева.

Різдвяний ринок у Вернігероді - www.wernigerode.de

Франкфуртські ринки

Різдвяна ялинка на тлі Старої ратуші Фото: picture alliance/dpa

Цей популярний різдвяний ярмарок знаходиться у Франкфурті-на-Майні на площі Ремер перед Старою ратушею. Входить до числа найбільш відвідуваних у Німеччині. Головну 30-метрову ялинку прикрашають гірлянди з п'ятьма тисячами лампочок та чотирма сотнями стрічок.

Різдвяний ринок у Франкфурті-на-Майні - www.frankfurt-tourismus.de

Різдво по-ганзейськи

Гамбурзькі кухлі для глінтвейну Фото: picture alliance/dpa

У ганзейському місті Гамбург працює шість великих та понад два десятки невеликих різдвяних ярмарків. Найвідоміший знаходиться на Ратушній площі.

Різдвяні ринки в Гамбурзі - www.hamburg.de

Бременські музики на Різдво

Святкова ілюмінація у Бремені Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

З Гамбурга зазирнімо до ще одного ганзейського міста - Бремена. Головний різдвяний ярмарок знаходиться перед Старою ратушею на одній із найкрасивіших історичних площ Німеччини з будинками готичної та ренесансної епох. Особливої уваги також заслуговує ярмарок Schlachte-Zauber, присвячений морській тематиці. Він чекає на гостей у кварталі біля річки Везер.

Різдво у Бремені - www.bremen-tourismus.de

Різдво у столиці Тюрингії

Різдвяний ярмарок в Ерфурті Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress

На площі перед Ерфуртським собором працює найбільший різдвяний ярмарок федеральної землі Тюрингія. Він проводиться вже понад півтора століття. Щороку цей святковий ринок відвідує близько двох мільйонів людей.

Різдвяний базар в Ерфурті - www.erfurter-weihnachtsmarkt.eu

Дрезденський Штріцельмаркт

Штріцельмаркт у столиці Саксонії Фото: Nico Schimmelpfennig/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

У Дрездені працює найстаріший різдвяний ярмарок Німеччини - Dresdner Striezelmarkt, який веде свою історію з 1434 року. Тільки цей дрезденський ярмарок, крім інших, наприклад, біля знаменитої церкви Фрауенкірхе, щорічно відвідують близько 2,5 мільйона людей. Тут можна придбати традиційні сувеніри з дерева, виготовлені майстрами у Рудних горах.

Різдвяний дрезденський ринок - striezelmarkt.dresden.de

Різдво у Лейпцигу

Відвідувачів ярмарку в Лейпцигу вітають статеві лускунчики Фото: Alexander Prautzsch/dpa/picture alliance

Різдвяний ярмарок у Лейпцигу також належить до найбільших і найстаріших німецьких ринків. За даними міських істориків, перший такий ярмарок відбувся тут у 1458 році.

Лейпцизький різдвяний ринок - www.leipzig.de

Мюнхенські ярмарки

Глінтвейн біля міської ратуші у Мюнхені Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Мюнхен - останній у нашому списку, але далеко не останній за своїм значенням. Баварська столиця славиться своїм особливим колоритом, який у передріздвяні тижні стає ще очевиднішим. Найвідоміший ярмарок - Münchner Christkindlmarkt на площі Марієнплац, проте свої ярмарки є майже у кожному міському районі.

Різдвяні ринки в Мюнхені - www.muenchen.de