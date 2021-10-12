Вікриємо Бетховена заново

У Бонні, де 1770-го року народився німецький композитор Людвіг ван Бетховен, у самому розпалі 10-й Міжнародний бетховенський фестиваль. Щоразу це музичне свято зосереджують на одній з країн або регіоні, які пов”язані з творічістю композитора. Після того, як у центрі уваги перебували Богемія та Франція, для цьогорічного фестивалю обрали таке гасло: „Росія - Бетхофен та російський культурний простір”.