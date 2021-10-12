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Людвіг ван Бетховен

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Людвіг ван Бетховен".

Людвіг ван Бетховен - німецький композитор та піаніст. Людвіг ван Бетховен народився 17 грудня 1770 року в Бонні й помер 26 березня 1827 року у Відні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена

Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена 12.10.2021

Машину навчили мислити як Бетховен, і вона дописала незавершений твір великого німецького композитора. Чи володіють комп'ютерні програми такою самою креативністю як музичний геній?
Десять речей, які треба знати про Бетховена

Десять речей, які треба знати про Бетховена 21.12.2020

У Німеччині відзначають 250-річчя Людвіга ван Бетховена. Він ретельно приховував обставини свого особистого життя. Однак що про нього відомо?
Святкування 250-річчя Бетховена у Німеччині: що, де, коли

Святкування 250-річчя Бетховена у Німеччині: що, де, коли 17.12.2019

Програма святкування 250-річнього ювілею німецького композитора Людвіга ван Бетховена є украй багатою та пропонує поціновувачам музики і культури широкий вибір на усі смаки.

5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)

5 причин побувати у Бонні (25.10.2019) 25.10.2019

Бонн увійшов до топ-5 туристичних цілей у 2020 році за версією Lonely Planet. Ось топ-5 причин, чому варто відвідати Бонн.

700 "бетховенят" заполонили площу в Бонні (16.05.2019) 16.05.2019

Під пам'ятником похмурого Бетховена у центрі Бонна з'явилися 700 усміхнених Бетховенів. Так місто, де народився видатний німецький композитор, готується до святкування 250-річчя з дня народження Бетховена.
Сім найдивніших світлофорів з усього світу

Сім найдивніших світлофорів з усього світу 10.12.2018

Світлофорові виповнюється 150 років. DW зібрала найцікавіші зі світлофорів від Німеччини до Австралії.

Бетховенський оркестр міста Бонна святкує своє століття

Бетховенський оркестр міста Бонна святкує своє століття 10.11.2007

Взявши ім’я видатного композитора, оркестр поставив собі високу планку і ось уже сто років добре справляється з цим завданням. На превелику радість мешканців Бонна. Адже саме в цьому місті народився Людвіг ван Бетховен.
Вікриємо Бетховена заново

Вікриємо Бетховена заново 06.09.2006

У Бонні, де 1770-го року народився німецький композитор Людвіг ван Бетховен, у самому розпалі 10-й Міжнародний бетховенський фестиваль. Щоразу це музичне свято зосереджують на одній з країн або регіоні, які пов”язані з творічістю композитора. Після того, як у центрі уваги перебували Богемія та Франція, для цьогорічного фестивалю обрали таке гасло: „Росія - Бетхофен та російський культурний простір”.
Людвіг ван Бетховен: лише той, хто потерпав сам...

Людвіг ван Бетховен: лише той, хто потерпав сам... 29.01.2006

Експерт Бетховенського центру, професор Вільям Мередис спочатку не міг повірити, що він тримає в руках останки свого кумира: