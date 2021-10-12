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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Людвіг ван Бетховен".
Людвіг ван Бетховен - німецький композитор та піаніст. Людвіг ван Бетховен народився 17 грудня 1770 року в Бонні й помер 26 березня 1827 року у Відні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Бонні, де 1770-го року народився німецький композитор Людвіг ван Бетховен, у самому розпалі 10-й Міжнародний бетховенський фестиваль. Щоразу це музичне свято зосереджують на одній з країн або регіоні, які пов”язані з творічістю композитора. Після того, як у центрі уваги перебували Богемія та Франція, для цьогорічного фестивалю обрали таке гасло: „Росія - Бетхофен та російський культурний простір”.