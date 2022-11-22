У Німеччині відкриваються різдвяні ярмарки

Побоювання щодо складної ситуації на енергетичному ринку в Німеччині залишаються, але аромат Різдва - уже в повітрі. Чи буде на різдвяних ярмарках яскраве освітлення і чи продаватимуть на них гарячий глінтвейн?

У Німеччині цими днями відкриваються різдвяні ярмарки. Через напружену ситуацію на енергетичному ринку останніми місяцями всюди у країні було вжито заходів економії електроенергії. Однак Різдва ніхто не скасовував. Різдвяні ярмарки і цього року тішитимуть жителів німецьких міст та туристів.

У Дуйсбургу різдвяний ярмарок відкрився ще 10 листопада Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Щоправда, на ярмарках обіцяли все-таки більш економно витрачати електроенергію. Як? Якщо раніше яскраві ліхтарики та інше освітлення використовували ледь не цілодобово, то тепер, як-от у Кельні, вогні запалюватимуть у визначений час - з 16-ї години до опівночі. У Штутгарті гірлянди на різдвяних ялинках, що працюють на електроенергії з відновлюваних джерел, миготітимуть тільки 240 годин, а не 450, як раніше.

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Утім, організатори різдвяного ярмарку у Дортмунді таки запалили ввечері 21 листопада усі 48 тисяч ліхтариків, куль та гірлянд на його центральній ялинці. Підсвічувався й чотириметровий янгол на верхівці ялинки. Річ, імовірно, у тому, що Дортмунд заявив: ялинка у його "різдвяному містечку" є цьогоріч найбільшою у світі. Освітлення на ній не вимикатимуть до кінця роботи ярмарку, але заради економії зменшуватимуть його яскравість залежно від часу доби, ідеться у повідомленні організаторів.

У Дортмунді стоїть найбільша різдвяна ялинка світу Фото: Ralf Ibing/snowfieldphotography/IMAGO Images

Деякі організатори різдвяних ярмарків вирішили заощаджувати енергію в інший спосіб: замість тисяч ліхтарів на різдвяній ялинці вони ставлять один прожектор, що забезпечує не менш яскраве підсвічування дерева.

А ось на підігріві глінтвейну різдвяні ярмарки економити наміру не мають: гаряче вино звичної температури - 75 градусів Цельсія - можна буде знайти всюди.