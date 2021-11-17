Що подають до різдвяного столу у Європі? Найкращі рецепти від шеф-кухарів! (відео)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Різдво - час сімейних зустрічей та веселощів. Що подають до столу гостям у різних країнах Європи? DW зібрала найсмачніші страви та їх рецепти від зіркових кухарів!
Печеня з індички в Англії, шинка у Швеції та смажений гусак у Німеччині. У багатьох країнах Європи на Різдво подають ситне м'ясо. При цьому всі різдвяні рецепти дуже різні. Втім, як і готові страви на смак. Дивіться самі!
Голова ПЦУ Епіфаній допустив можливість переходу на святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня, якщо більшість вірян будуть "за". А що думають про це в українському суспільстві?
Передріздвяний час у Німеччині супроводжується багатьма традиціями. Як саме німці святкують Різдво? Кореспондентка DW пояснює найважливіші і деякі маловідомі німецькі різдвяні звичаї.