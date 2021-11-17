Що подають до різдвяного столу у Європі? Найкращі рецепти від шеф-кухарів! (відео)

Печеня з індички в Англії, шинка у Швеції та смажений гусак у Німеччині. У багатьох країнах Європи на Різдво подають ситне м'ясо. При цьому всі різдвяні рецепти дуже різні. Втім, як і готові страви на смак. Дивіться самі!



