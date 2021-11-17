 Що подають до різдвяного столу у Європі? Найкращі рецепти від шеф-кухарів! (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Що подають до різдвяного столу у Європі? Найкращі рецепти від шеф-кухарів! (відео)

Різдво - час сімейних зустрічей та веселощів. Що подають до столу гостям у різних країнах Європи? DW зібрала найсмачніші страви та їх рецепти від зіркових кухарів!

Symbolbild Weihnachtsgans

Смажений гусак - традиційна різдвяна страва у Німеччині

Печеня з індички в Англії, шинка у Швеції та смажений гусак у Німеччині. У багатьох країнах Європи на Різдво подають ситне м'ясо. При цьому всі різдвяні рецепти дуже різні. Втім, як і готові страви на смак. Дивіться самі!


 

DW.COM

Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (відео)

Голова ПЦУ Епіфаній допустив можливість переходу на святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня, якщо більшість вірян будуть "за". А що думають про це в українському суспільстві?  

Як німці святкують Різдво: 10 традицій (відео)

Передріздвяний час у Німеччині супроводжується багатьма традиціями. Як саме німці святкують Різдво? Кореспондентка DW пояснює найважливіші і деякі маловідомі німецькі різдвяні звичаї.  

Різдвяний ярмарок як машина часу - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Різдвяний ярмарок у Німеччині - місце, де можна відчути дух Різдва та силу середньовічних традицій. Дізнайтеся з Михайлом Малим, чим ласують на ярмарках, чому так смакує глінтвейн і що придбати у численних ятках.  

Також за темою

Christmas Market , Christkindlesmarkt, Hauptplatz, Nuremberg , Nürnberg, Germany

Різдвяні ярмарки під час пандемії COVID-19: які вони? 17.11.2021

Через стрімке зростання заражень COVID-19 Мюнхен цьогоріч відмовився від різдвяного ринку. Через організаційні складнощі його не проводитимуть і у Дортмунді. Утім, в інших німецьких містах ярмарки таки відкриються.

Реклама

Відео

Що на різдвяному столі у Європі?

Різдво - час сімейних зустрічей та веселощів. DW зібрала найсмачніші різдвяні страви та їх рецепти від зіркових кухарів!  

Ретроприкраси для ялинки

У цій майстерні в Болгарії ялинкові кулі досі виготовляються вручну. Такі прикраси пробуджують спогади дитинства…  

Фотогалерея

Різдвяний ринок у Цюриху, Швейцарія

Різдвяні вогні у містах Європи

По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. У добірці DW - дев'ять міст у святковому настрої. І одна несподіванку.  