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Рада скасувала вихідний на Різдво 7 січня

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Верховна Рада ухвалила ініційований президентом України Володимиром Зеленським закон про зміну дат державних свят. Різдво тепер буде святковим днем лише 25 грудня, а День захисників і захисниць відзначатимуть 1 жовтня.

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Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді (архівне фото)
Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді (архівне фото)Фото: Ivan Nikolayev/picture alliance/dpa/TASS

Верховна Рада України схвалила в п'ятницю, 14 липня, ініційований президентом Володимиром Зеленським закон про зміну дат кількох державних свят, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Відтепер 7 січня не буде святковим і неробочим днем. Натомість вихідним, у який святкуватимуть Різдво залишиться лише 25 грудня.

"Українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня", - йшлося в пояснювальній записці до законопроєкту Зеленського та нагадувалось, що Православна церква України (ПЦУ) нещодавно затвердила повний перехід на новоюліанський календар, за яким Різдво святкується 25 грудня.

Нова дата Дня захисників і захисниць

Через зміну дати відзначення Різдва також переносяться на 13 календарних днів два свята: День української державності, коли вшановується пам'ять князя Київського Володимира Великого, та День захисників і захисниць України, пов'язаний з традиціями вшанування Дня покрови пресвятої богородиці.

День державності святкуватимуть 15 липня замість 28 липня, а День захисників - 1 жовтня замість 14 жовтня.

Закон набуде чинності з 1 вересня. Тому, як уточнив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, цього року День державності ще відсвяткують 28 липня, а вже наступного року - 15 липня. День захисників уже цього року відзначатиметься 1 жовтня.

Необхідність ухвалення закону в Офісі президента України мотивували потребою українців "проживати власне життя зі своїми традиціями та святами" на тлі повномасштабної війни України проти Росії.

Читайте також: Різдво 25 грудня: історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

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Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді (архівне фото)

Рада скасувала вихідний на Різдво 7 січня

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