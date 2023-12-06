У Києві на Софійській площі відкрили головну ялинку України

У Києві на Софіївський площі відкрили головну ялинку України. Цього року вона вперше засяяла 6 грудня на День Святого Миколая за новоюліанським календарем, на який цього року перейшла Православна церква України.

Цього року, як і минулого, головна ялинка в Києві штучна. Вона заввишки 12 метрів. Встановили та прикрасили її за кошти меценатів, без витрат з бюджету на облаштування різдвяної красуні та на електроенергію.

Уперше головна ялинка України засяяла вже 6 грудня - в День Святого Миколая за новоюліанським календарем Фото: Liliya Rszeutska/DW

Усі матеріали використали із минулорічних запасів. Мер Києва Віталій Кличко, який прийшов на відкриття на Софійську площу, каже, що ялинка не така велика, але життєрадісна.

Віталій Кличко під час відкриття головної ялинки України - 2023 Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Тема новорічної локації довкола назвали "Хоробрі серця" й присвятили українським захисникам і захисницям. Ялинку прикрасили іграшками у формі блакитних та жовтих сердець.

Новорічну ялинку в Києві прикрашають блакитні та жовті серця Фото: Liliya Rszeutska/DW

На верхівці - герб України. Кожен охочий може за донат на ЗСУ взяти собі прикрасу з ялинки. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучилися до ініціативи.

Бажаючих бути присутнім на відкритті новорічної ялинки в Києві не бракувало Фото: Liliya Rszeutska/DW

Поруч з головною ялинкою розташовані фотозона у формі серця та маленькі прикрашені ялинки, де у день відкриття головної ялинки вже встигли сфотографуватися чимало киян та гостей міста.

Найпопулярніший цього вечора фотомотив - родина на фоні головної ялинки України Фото: Liliya Rszeutska/DW

Цьогоріч ялинка без фудкортів, які супроводжували відкриття ялинки в мирний час. Рада оборони столиці вирішила, що в Києві не буде великих ярмарків та святкувань на Різдво та Новий Рік. Запалювання ялинки відбувалося без будь-яких урочистостей з міркувань безпеки.