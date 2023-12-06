У Києві на Софійській площі відкрили головну ялинку України
Цього року, як і минулого, головна ялинка в Києві штучна. Вона заввишки 12 метрів. Встановили та прикрасили її за кошти меценатів, без витрат з бюджету на облаштування різдвяної красуні та на електроенергію.
Усі матеріали використали із минулорічних запасів. Мер Києва Віталій Кличко, який прийшов на відкриття на Софійську площу, каже, що ялинка не така велика, але життєрадісна.
Тема новорічної локації довкола назвали "Хоробрі серця" й присвятили українським захисникам і захисницям. Ялинку прикрасили іграшками у формі блакитних та жовтих сердець.
На верхівці - герб України. Кожен охочий може за донат на ЗСУ взяти собі прикрасу з ялинки. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучилися до ініціативи.
Поруч з головною ялинкою розташовані фотозона у формі серця та маленькі прикрашені ялинки, де у день відкриття головної ялинки вже встигли сфотографуватися чимало киян та гостей міста.
Цьогоріч ялинка без фудкортів, які супроводжували відкриття ялинки в мирний час. Рада оборони столиці вирішила, що в Києві не буде великих ярмарків та святкувань на Різдво та Новий Рік. Запалювання ялинки відбувалося без будь-яких урочистостей з міркувань безпеки.