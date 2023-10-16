Стрілянина в центрі Брюсселя: двоє загиблих

Стрілянина у столиці Бельгії сталась в умовах посилених заходів безпеки через війну на Близькому Сході. За даними ЗМІ, загинули громадяни Швеції.

Двоє громадян Швеції застрелені в Брюсселі ввечері у понеділок, 16 жовтня, повідомила речниця бельгійської поліції Ільза ван де Кіре. Вона зазначила, що люди загинули внаслідок стрілянини у центрі бельгійської столиці, однак про деталі інциденту не повідомила.

За даними бельгійських ЗМІ, ймовірно, загиблі були футбольними уболівальниками, які прибули на відбірковий матч "Євро-2024" між збірними Бельгії та Швеції.

Поліція перекрила територію, прилеглу до місця інциденту. Він стався у той час, коли правоохоронці Бельгії, а також інших країн ЄС вживають посилених заходів безпеки через війну на Близькому Сході між радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем. Під особливою охороною перебувають єврейські установи. Акції на підтримку нападу на Ізраїль обмежені або забороняються.

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Нагадаємо, в Німеччині міністерка внутрішніх справ виступила за висилку симпатизантів ХАМАСу.