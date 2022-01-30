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Боротьба з тероризмом

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "боротьба з тероризмом".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі 30.01.2022

Росія "озброює" бойовиків ПВК Вагнера, які "грабують" Малі, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів

Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів 12.10.2021

Іракська розвідка затримала Самі Джасіма, який відповідав у "Ісламській державі" за фінанси. У Держдепартаменті США за нього обіцяли 5 мільйонів доларів.
Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

Глава МВС Німеччини: З 2000 року в країні запобігли 23 терактам

Глава МВС Німеччини: З 2000 року в країні запобігли 23 терактам 11.09.2021

Загроза атак терористів існує і зараз, заявив Горст Зеегофер у 20-ті роковини терактів 11 вересня в США. Міністр внутрішніх справ Німеччини закликав розширити повноваження Відомства з охорони конституції ФРН.

Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021) 10.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.
Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К? 30.08.2021

Відповідальність за теракт під стінами кабульського аеропорту та за подальший ракетний обстріл летовища взяло на себе афганське відгалуження "Ісламської держави" - ІД-К. Хто вони такі?
Німеччина вивезла з Сирії ув'язнених членів Ісламської держави

Німеччина вивезла з Сирії ув'язнених членів "Ісламської держави" 20.12.2020

Ідеться про трьох жінок та 12 дітей. Одну з жінок як ймовірну членкиню "Ісламської держави" органи безпеки затримали відразу після її прибуття до Франкфурта-на-Майні.
ЄС має намір жорсткіше боротися з терористичним контентом в інтернеті

ЄС має намір жорсткіше боротися з терористичним контентом в інтернеті 10.12.2020

ЄС має намір зобов'язати Facebook та YouTube видаляти терористичний контент протягом години. За порушення правил на компанії чекають штрафи.

В ЄС поліції можуть надати доступ до закодованих даних

В ЄС поліції можуть надати доступ до закодованих даних 09.12.2020

Європі потрібний кращий захист від екстремістів, переконані у Єврокомісії. Виконавчий орган ЄС оприлюднив план боротьби з тероризмом.

ЄС хоче розширити обмін даними для боротьби з тероризмом

ЄС хоче розширити обмін даними для боротьби з тероризмом 13.11.2020

Глави МВС країн ЄС домовилися посилити і покращити взаємний доступ до даних, що мають вирішальне значення для запобігання і припинення терактів.
Теракт у Відні: світові лідери висловлюють Австрії солідарність

Теракт у Відні: світові лідери висловлюють Австрії солідарність 03.11.2020

Анґела Меркель, Дональд Трамп, Еммануель Макрон та інші запевняють, що боротьба з тероризмом - спільна боротьба.
Спецоперація в Афганістані: вбито ватажка Аль-Каїди в регіоні

Спецоперація в Афганістані: вбито ватажка "Аль-Каїди" в регіоні 25.10.2020

Про вбивство єгиптянина Абу Мохсена аль-Масрі заявило управління безпеки Афганістану. Він був одним з найбільш розшукуваних США терористів.
Захоплення банку в Києві: НСЖУ засудила використання СБУ підставних журналістів

Захоплення банку в Києві: НСЖУ засудила використання СБУ підставних журналістів 03.08.2020

Проведення поліцією та СБУ під виглядом журналістів переговорів з чоловіком, який захопив банк у Києві - це не спецоперація, а дискредитація журналістики, заявили в Національній спілці журналістів України.
Реакція Зеленського на Луцьк має бути винятком - експертка з протидії тероризму

Реакція Зеленського на Луцьк має бути винятком - експертка з протидії тероризму 22.07.2020

Що мотивує нападника на захоплення заручників? Як оцінити реакцію української влади на драму у Луцьку? Про це DW розпитала експертку Міжнародного центру контртероризму (ICCT) у Гаазі Румяну ван Арк.

Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі

Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі 07.07.2020

Болівійська прокуратура висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі та фінансуванні терористичної діяльності.
У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані

У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані 07.07.2020

У Криму російські спецслужби проводять обшуки в будинках кримських татар, затримано шестеро осіб, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
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