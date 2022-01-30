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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "боротьба з тероризмом".
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Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.