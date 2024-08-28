Європа знову під прицілом терористів "Ісламської держави"

Відповідальність за ножовий напад у Золінгені взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД, ДАІШ). Нападник діяв з мотивів "помсти за мусульман у Палестині та інших місцях", а напад було спрямованой проти "групи християн", - відзвітував пропагандистський ресурс Amaq - агітрупор ІД.

"Екстремісти використовують нинішній конфлікт на Близькому Сході як мобілізаційний привід", - сказав DW представник берлінської організації із запобігання екстремізму та з дерадикалізації насильницьких злочинців Violence Prevention Network (VPN) Томас Мюке (Thomas Mücke).

З 7 жовтня 2023 року кількість атак і спроб нападів у Західній Європі зросла, за оцінками Мюке, "учетверо". Ізраїль тоді розпочав контроперацію у Секторі Гази у відповідь на терористичну атаку ХАМАС. За даними підконтрольного ХАМАСу відомства із охорони здоров'я в Газі, на сьогодні там загинуло близько 40 тисяч осіб. Наведені ХАМАСом цифри неможливо перевірити незалежно.

Читайте також: Шольц після різанини у Золінгені обіцяє посилити депортацію нелегальних мігрантів

Мобілізація терористів через війну на Близькому Сході

Напад у Золінгені став одним із цілої низки атак і спроб ісламістів здійснити атаки по всій Європі протягом останніх тижнів. Хоча й не завжди зрозуміло, чи за кожним з таких нападів стоїть саме ІД.

В один день із терактом у Золінгені, дві машини вибухнули перед синагогою в Ла-Гран-Мот на півдні Франції. На початку серпня, незадовго до двох запланованих концертів американської співачки Тейлор Свіфт у Відні, австрійська влада заарештувала двох підозрюваних послідовників ІД. За даними органів держбезпеки Австрії, 19-річний головний підозрюваний, австрієць із північно-македонським корінням, під час арешту заявив, що бажав "загинути сам та вбити велику кількість люду". Концерти Свіфт скасували.

Фанати Тейлор Свіфт у центрі Відня після скасування концерту через терористичну загрозу, 8 серпня 2024 Фото: Wolfgang Hauptmann/APA/dpa/picture alliance

Наприкінці травня в Мангаймі, що на півдні Німеччини, афганець завдав смертельних поранень поліціянту та серйозно поранив ще п'ятьох осіб. Напад було спрямовано проти члена правління антиісламського руху Pax Europa. У цій справі прямий зв'язок з ІД не було встановлено, але слідчі кваліфікували злочин як "релігійно мотивований".

Влада у Німеччині та Франції сильно побоювалися насильства ІД на Чемпіонаті Європи з футболу в Німеччині та Олімпійських іграх у Парижі цього літа. Обидві великі події пройшли мирно, але, вірогідно, лише завдяки посиленню заходів безпеки в містах і щільнішій охороні національних кордонів.

З 7 жовтня 2023 року в Західній Європі офіційно зареєстровано сім нападів і 21 спроба нападу або її планування. Ця хвиля не могла стати несподіванкою, зауважує Томас Мюке: "У ІД визначили Західну Європу як ціль нападу, звичайно, з наміром поширити терор і страх і розділити суспільство, щоби вербувати ще більше людей для своїх цілей".

Однак найгірший з останніх нападів, за який ІД взяла на себе відповідальність, стався не в Західній Європі, а у підмосковному Красногорську в березні 2024 року, коли в результаті теракту в концертному залі "Крокус Сіті Голл" загинули понад 140 осіб. "Солдати "Ісламської держави" напали на велике зібрання християн" і "вбили й поранили сотні", - заявив тоді агітрупор терористів Amaq.

Читайте також: Яких наслідків очікувати у Німеччині після кривавого нападу у Золінгені?

Заклик вбивати "невірних"

Це терористичне угруповання стало відомим у всьому світі десять років тому, коли його тодішній ватажок Абу Бакр аль-Багдаді проголосив створення "халіфату" на Близькому та Середньому Сході. Ця мусульманська форма держправління передбачає те, що як світське, так і духовне керівництво зосереджене в руках халіфа. Далі терористи ІД досягли піку своєї могутності та контролювали значні частини Сирії та Іраку. У мережі терористи викладали відео жорстоких вбивств і особливо обезголовлень жертв.

Але ІД також націлилися на Європу та весь Захід - проти "кафір" ("невірних" - Ред.), згідно з їхньою інтерпретацією. "ІД через інтернет-пропаганду неодноразово закликала здійснювати такі атаки, подаючи й точні описи того, як можна нападати, наприклад, використовуючи автомобілі для вбивства "невірних" повсюди", - коментує Мюке.

Наїзд вантажівки на Берлінський різдвяний ярмарок у 2016 році був наймасштабнішим на сьогодні нападом ісламістів у Німеччині Фото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Особливо кривавими були напади в Парижі наприкінці 2015 року, унаслідок яких загинуло 130 осіб, а також теракт, скоєний туніським симпатиком ІД, коли керована ним вантажівка здійснила наїзд на на різдвяний ярмарок у Берліні в 2016 році. Тоді загинуло дванадцятеро осіб. На сьогодні, це був наймасштабніший напад ісламістів у Німеччині.

З 2019 року вважають, що на Близькому Сході ІД зазнала воєнної поразки, а разом з нею і фіаско їхніх намірів створення ісламського халіфату. Атаки ІД у Європі також на деякий час ослабли. Але радикальний ісламізм, схоже, тепер повертається з новою хвилею терактів.

Зловмисники помолодшали, каже Мюке - дві третини заарештованих у Західній Європі - підлітки. І шляхи комунікації й вербування терористи теж підбирають відповідні. "Інтернет відіграє величезну роль у радикалізації, мобілізації, а також у вербуванні", - наголошує Мюке.

Читайте також: ООН: Терористична загроза у Відні ілюструє радикалізацію через соцмережі

Як радикалізацію виявити на ранньому етапі

Серйозних надій на покращення ситуації експерт не плекає. Ескалація конфлікту на Близькому Сході після 7 жовтня 2023 року "продовжуватиме впливати на терористичну динаміку протягом наступних кількох років", прогнозує він.

Зони заборони на носіння холодної зброї, які пропонує розширити міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), багато експертів вважають малоефективними: той, хто націлений вбивати ножем, навряд чи злякається заборон.

Терористи ІД на піку своєї могутності в 2015 році Фото: Dabiq/Planet Pix via ZUMA Wire/ZUMAPRESS/picture alliance

Утім, Томас Мюке з Violence Prevention Network бачить і позитивні тенденції. "Починаючи з 7 жовтня кількість дзвінків на "гарячі лінії" зросла. Ми отримуємо дані та можемо спробувати перервати процеси радикалізації, які починаються на відносно ранньому етапі", - каже він.

У тому, що ісламські нападники тепер молодшають, він також бачить і певний шанс. "Перш за все, я роблю ставку на те, що люди, які радикалізуються, змінюються настільки, що це помічає оточення, - каже він. - Важливо те, щоби про ці зміни дізналися якнайшвидше, щоби шукали допомоги та підтримки, тому що кожен екстремістський осередок намагається вийти на контакт та завербувати передусім молоде покоління, виростити собі потомство. І на цьому етапі ми все ще маємо непоганий шанс обмежити екстремізм та тероризм".