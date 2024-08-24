Біля синагоги на півдні Франції сталися пожежа і вибух

Унаслідок вибуху біля синагоги в курортному місті Ла-Гранд-Мотт на півдні Франції постраждав один поліцейський. Влада каже про теракт.

Біля синагоги Бет Яаков у курортному місті Ла-Гранд-Мотт на півдні Франції сталися пожежа і вибух. Про це повідомила місцева поліція в суботу, 24 серпня. Унаслідок події постраждав один поліцейський.

За словами мера міста Стефана Россіньоля, спочатку біля синагоги загорілися два автомобілі. Пізніше в одному з них вибухнув газовий балон. Через пожежу, зокрема, було пошкоджено двері синагоги.

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у своєму акаунті в соцмережі Х заявив про "явно злочинний" характер інциденту. "Я хотів би запевнити наших єврейських співгромадян і громаду у своїй повній підтримці і сказати, що на прохання президента республіки Еммануеля Макрона ми мобілізуємо всі сили для пошуку виконавця", - написав він.

Макрон: Те, що сталося в Ла-Гранд-Мотт - теракт

"Наші думки - з парафіянами синагоги в Ла-Гранд-Мотт і з усіма євреями в нашій країні. Робиться все можливе, щоб знайти виконавця цього терористичного акту і захистити місця поклоніння", - написав Макрон у своєму акаунті в Х. Президент країни додав, що боротьба з антисемітизмом - "це постійна боротьба" "єдиної нації".

Агентство dpa з посиланням на французьку владу пише, що розслідування інциденту на себе взяла антитерористична прокуратура країни.

Кількість злочинів на ґрунті антисемітизму значно зросла у Франції після нападу на Ізраїль терористичного угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року і початку війни в Секторі Гази. За даними французької єврейської організації Crif, за рік кількість таких злочинів зросла з 436 до майже 1700.