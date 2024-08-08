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ПолітикаАвстрія

Підозрюваний визнав підготовку до теракту на концерті Свіфт

Євгенія Наконечна
8 серпня 2024 р.

Поліція Австрії отримала зізнання двох основних підозрюваних щодо запланованих терактів на концертах американської співачки Тейлор Свіфт у Відні.

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Поліція збирає докази після скасування трьох концертів американської співачки у Відні через загрозу тероризму.
Поліція збирає докази після скасування трьох концертів американської співачки у Відні через загрозу тероризму.Фото: Florian Wieser/APA/dpa/picture alliance

Після скасування концертів Тейлор Свіфт у Відні через загрозу ісламістського теракту затриманий, який є головним підозрюваним, зізнався у своїх намірах. За повідомленням австрійських силових структур у четвер, 8 серпня, 19-річний чоловік планував здійснити напад-самогубство на один із концертів американської поп-співачки. Він мав намір влаштувати вибух з використанням вибухівки та холодної зброї перед концертним майданчиком, щоб убити себе та велику кількість людей.

"Його план полягав у тому, щоб вбити людей за межами стадіону", - повідомив на пресконференції начальник австрійської розвідки Омар Хайяві-Пірхнер (Omar Haijawi-Pirchner), цитує AFP. Він також зазначив, що підозрювані не мали квитків на концерт. Напад планувався на четвер або п'ятницю ввечері, однак у середу обох підозрюваних затримали, і організатори скасували всі концерти Тейлор Свіфт у Відні.

Другий затриманий, 17-річний підозрюваний, працював у компанії, яка повинна була надавати послуги на стадіоні у четвер увечері. Хайяві-Пірхнер додав, що у цього підозрюваного було знайдено матеріали, пов'язані з терористичною організацією "Ісламська держава" та терористичною мережею "Аль-Каїда". Раніше повідомлялося, що головний підозрюваний присягнув на вірність ІД. У квартирі, де його затримали, поліція виявила хімічні речовини.

Австрійський міністр внутрішніх справ Ґергард Карнер (Gerhard Karner) зазначив, що міжнародна розвідка відіграла важливу роль у розслідуванні цього планованого нападу, оскільки австрійське законодавство не дозволяє контролювати месенджери, повідомляє агенція Reuters.

Перший із трьох концертів Тейлор Свіфт у Відні мав відбутися 8 серпня. На кожне шоу було продано близько 60 тисяч квитків. Організатор пообіцяв повернути гроші за квитки упродовж десяти робочих днів.

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