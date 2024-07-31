Заворушення у Великобританії: поранені 39 поліцейських

Внаслідок сутичок із правими екстремістами в Саутпорті поранень зазнали 39 поліцейських, 27 з них госпіталізовані. Напад на мечеть стався за добу після вбивства трьох дітей в танцювальній студії

У британському місті Саутпорт, що на північному заході Англії, 39 поліцейських зазнали поранень внаслідок сутичок з правими екстремістами, які напали на мечеть. 27 із них перебувають у лікарні, повідомила в ніч на середу, 31 липня, регіональна служба швидкої допомоги. За даними поліції, у правоохоронців зафіксовані переломи, порізи, струси мозку та інші травми. У зв'язку з заворушеннями поліція на добу отримала розширені повноваження для пошуку та арешту підозрюваних.

Сутички сталися наступного дня після ножової атаки в дитячій танцювальній студії, внаслідок якої було вбито трьох дівчаток. Учасники заворушень кидали цеглу в місцеву мечеть та поліцейських, підпалювали автомобілі, поліцейські фургони та сміттєві баки. За даними поліції, у заворушеннях брали участь здебільшого члени ультраправого ісламофобного угруповання "Ліга англійської оборони". За словами кореспондента AFP, який перебував на місці подій, близько 100 людей билися з поліцією і влаштовували підпали.

"Так не можна поводитися з громадою, тим більше з громадою, яка досі не оговталася від подій понеділка (ножового нападу на дітей. – Ред.)", - сказав помічник головного констебля поліції графства Мерсісайд Алекс Госс.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже відреагував на події у Саутпорті, запевнивши, що відповідальні за насильство, внаслідок якого постраждали десятки поліцейських, "зіткнуться з усією суворістю закону". За його словами, напад на мечеть "образив громаду, яка у скорботі", повідомляє AFP.

Ножовий напад у дитячій студії у Саутпорті

Заворушення у місті почалися за добу після ножового нападу на дитячу танцювальну студію Hart Space Studious, в якій проходв захід, присвяченій творчості американської співачки Тейлор Свіфт. Жертвами нападу стали три дівчинки. Ще вісім дітей зазнали ножових пораненнь, п'ятеро з них перебувають у важкому стані. У лікарні із серйозними пораненнями також перебувають двоє дорослих, які виступили на захист дітей.

За підозрою в нападі заарештовано 17-річного юнака, який живе в сусідньому місті Бенкс. Його мотиви з'ясовуються. Поліція зараз не кваліфікує напад як теракт. Правоохоронці наголосили, що підозрюваний народився у Великій Британії, хоча його батьки, за даними ВВС, - вихідці з Руанди. Учасники заворушень напали на мечеть після припущень у соціальних мережах, що підліток, підозрюваний у нападі, був мусульманином, повідомляє Reuters.

За даними агенції, шанувальники Тейлор Свіфт вже зібрали 270 тисяч фунтів стерлінгів (346 тисяч доларів США) на допомогу сім'ям загиблих і лікарні, куди госпіталізували постраждалих. Сама американська поп-зірка заявила, що "абсолютно шокована" смертельним нападом, "а також жахливою травмою, завданою всім".