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Англія: підліток з ножем вбив двох і поранив дев'ятьох дітей

Дмитро Шварц
29 липня 2024 р.

Двоє дітей загинули та ще дев'ятеро поранені внаслідок нападу на танцювальну школу в ангійському місті Саутпорт. Також поранено двох дорослих.

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Поліція на місці різанини у Саутпорті, 29 липня 2024 року
Поліція арештувала 17-річного хлопця, якого підозрюють у нападіФото: James Speakman/PA Wire/empics/picture alliance

Двох дітей було вбито та ще дев'ятьох поранено під час нападу, скоєного озброєним ножем зловмисником у місті Саутпорт на північному заході Англії у понеділок, 29 липня. Як передає BBC з посиланням на місцеву поліцію, шестеро поранених дітей перебувають у критичному стані. Також у критичному стані перебувають двоє дорослих, які, на думку поліції, "хоробро намагалися захистити дітей, на яких напали".

Місцева поліція повідомила, що заарештувала за підозрою у нападі на танцювальну школу 17-річного підлітка із сусіднього Бенкса. Правоохоронці не вбачають у нападі терористичного мотиву.

"Ми можемо підтвердити, що інцидент наразі не розглядається як пов'язаний з тероризмом, і ми не розшукуємо більше нікого у зв'язку з цим інцидентом", - заявили правоохоронці.

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Прем'єр Стармер: Вся країна глибоко шокована

Прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кір Стармер заявив, що "сьогоднішні події є справді жахливими, і вся країна глибоко шокована". Також, на його думку, "майже неможливо" уявити горе, яке переживають ті, хто постраждав від нападу, а також їхні рідні.

Стармер високо оцінив дії рятувальників та правоохоронців, подякувавши їм за "професіоналізм", який вони продемонстрували.

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