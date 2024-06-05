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СуспільствоНімеччина

В Мангаймі на ультраправого політика напали з ножем

Дмитро Шварц
5 червня 2024 р.

Кандидат від "Альтернативи для Німеччини" на місцевих виборах вважає напад на себе політично вмотивованим. Нападника затримали і доправили в психіатричну клініку.

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Виборчі плакати у центрі Мангайма
Виборчі плакати у центрі МангаймаФото: Rene Priebe/dpa/picture alliance

У німецькому Мангаймі чоловік напав з ножем на представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і поранив його, повідомляє поліція у середу, 5 червня. Кандидат від АдН на посаду голови місцевої ради Гайнріх Кох (Heinrich Koch) намагався зупинити зловмисника, котрий зривав виборчі плакати, і той завдав йому поранень. Інцидент стався напередодні ввечері. Кох переконаний, що нападник мав політичний мотив нападу.

Як пише газета Welt, 62-річного політика доставили до лікарні з пораненнями в області вуха та живота. Поліція та прокуратура повідомили, що загрози його життю немає. Поранення спричинені ножем для розкрою шпалер.

Нападника, 25-річного чоловіка "з очевидними ознаками психічного розладу", затримала поліція, його доставили до психіатричної клініки.

Вбивство поліцейського в Мангаймі

У центрі Мангайма 31 травня афганський біженець напав на учасників мітингу антиісламського руху Pax Europa. Тоді смертельні ножові поранення дістав 29-річний поліцейський.

Також у ФРН зросла кількість резонансних нападів на політиків. У 2023 році уряд Німеччини зафіксував 2790 нападів на представників та структури парламентських партій. Найчастіше нападали на "зелених" - таких випадків було 1219. 478 атак були спрямовані проти представників АдН, 420 нападів - на соціал-демократів (СДПН), 290 - на лібералів (ВДП) та 180 - на консерваторів з блоку ХДС/ХСС.

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