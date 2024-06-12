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ЗлочинністьНімеччина

Українку на набережній Франкфурта важко поранили ножем

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
12 червня 2024 р.

19-річний громадянин Афганістану ховався в кущах, але поліція знайшла його за допомогою гелікоптера та затримала за підозрою в замаху на вбивство 41-річної жінки з України.

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Поліція ФРН
Німецька поліціяФото: Hannibal Hanschke/EPA

На набережній у німецькому Франкфурті-на-Майні серйозно поранили ножем українку, пише в середу, 12 червня, Тagesschau.

Поліція та прокуратура офіційно повідомили, що затримали 19-річного громадянина Афганістану, тоді як громадянство 41-річної постраждалої не уточнили.

Удари ножем у голову та шию

За даними слідства, 10 червня жінка сиділа на лавці на березі річки Майн, коли до неї ззаду непомітно підійшов незнайомий чоловік, схопив за плече та несподівано завдав кількох ударів розкладним ножем у голову та шию.

На короткий час їй вдалося вирватися з рук нападника та відбігти на кілька метрів, але вона спіткнулась і впала на землю, після чого він її наздогнав і продовжив завдавати ножових ударів, поки на гучні крики жінки не прибігли свідки. Тоді чоловік відпустив свою жертву та втік.

Нападника шукали гелікоптером

Свідки злочину надали жінці першу медичну допомогу, викликали швидку та поліцію.

До пошуків нападника залучили поліцейський гелікоптер. Підозрюваний ховався в кущах. Його заарештували.

Суд узяв його під варту за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та замаху на вбивство.

Мотив злочину не відомий

За даними Тagesschau, постраждала - родом з України, зі злочинцем не знайома. Видання пише, що речник прокуратури назвав її "випадковою жертвою". Вона отримала важкі, але нібито не небезпечні для життя поранення.

Підозрюваний до цього нападу судимостей не мав. "Чи був це релігійно мотивований або політичний акт, чи були інші причини для цього жорстокого злочину, залишається абсолютно відкритим", - пишуть журналісти.

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