Мігранти на кордонах: у ФРН загострюється дискусія

Блок опозиційних християнських партій - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) - перервав переговори з урядом Німеччини про спільний підхід до міграційної політики та надання притулку. Це рішення, як заявив у вівторок, 10 вересня, у Берліні керуючий справами фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei), пов'язане з тим, що опозиція вважає недостатніми пропозиції уряду відмовляти деяким групам прохачів притулку на кордонах ФРН. "У такому форматі продовження переговорів не має сенсу", - цитує Фрая Reuters. За його словами, те, що запропонувала урядова коаліція, не призведе до збільшення кількості відмов.

Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Позек (Roman Poseck) із ХДС вважає, що Німеччині необхідний "справжній поворот у міграційній політиці". На його думку, коаліційний уряд країни до такого повороту не готовий. "Ми не вважаємо цей формат діалогу таким, що веде до мети, як показали сьогоднішні переговори", - наголосив Позек.

Шольц відреагував різко

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) після виходу ХДС/ХСС з переговорів про надання притулку висунув серйозні звинувачення на адресу лідера ХДС Фрідріха Мерца (Friedrich Merz). "Я можу лише сказати, що рішення вийти з цього раунду готувалося заздалегідь. І це ганебно для тих, хто несе за це відповідальність", - наголосив Шольц. "Лідерство виглядає інакше. Характер, чесність і твердість - ось що потрібно цій країні, а не така спритність рук і провінційна гра", - додав канцлер.

У цілому ж в уряді пошкодували щодо рішення ХДС/ХСС. Міністр юстиції Марко Бушманн (Marco Buschmann) пояснив, що федеральний уряд готовий зробити все можливе в рамках національного та європейського законодавства для стримування нелегальної міграції , однак вимоги опозиції щодо розширення підстав для відмов у в'їзді виходять за ці рамки.

Як повідомлялось, напередодні міністерство внутрішніх справ ФРН оголосило запровадження з 16 вересн я контролю на усіх наземних кордонах Німеччини. Під час контролю відмовити у в'їзді до ФРН прикордонники можуть тільки у разі, якщо особи уже мають заборону на в'їзд, або за відсутності права на в'їзд не заявляють клопотання про надання притулку. Консервативна опозиція вимагала більш рішучих заходів для фактичного збільшення відмов на в'їзд. У МВС зазначили, що 10 вересня на переговорах пред'являть "модель реалізації ефективних заборон на в'їзд до Німеччини згідно з європейським законодавством", яка виходить за рамки поточних відмов. Утім, якою мала бути ця модель, наразі невідомо.