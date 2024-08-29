Напади у ФРН: уряд представив план посилення безпеки

Правляча коаліція у ФРН погодила великий план боротьби з нелегальними біженцями та озброєними злочинцями. Пропонується позбавити нелегалів соцдопомог і постаратися вислати їх із країни.

Після нападу озброєного ножем ісламіста у Золінгені, жертами якого стали троє людей, федеральний уряд Німеччини погодив пакет заходів щодо посилення безпеки. Він передбачає припинення виплат для біженців, які підлягають висилці, розширення заборони на носіння ножів, додаткові повноваження для органів безпеки та інші заходи.

План представили на спільній пресконференції у четвер, 29 серпня, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) та міністр юстиції Марко Бушман (Marco Buschman).

Нелегалів змусять виїхати

Запропоновані заходи, зокрема, передбачають, що біженців, які раніше були зареєстровані в іншій країні ЄС, позбавлятимуть соціальної допомоги, зазначила Фезер. Як додав Бушман, це робиться для того, щоб чинити тиск на нелегальних мігрантів, змусити їх зв'язатися із владою чи добровільно залишити країну.

Крім того, за словами Бушмана, необхідно спростити висилку біженців, які застосували зброю. Він додав, що право на захист у Німеччині мають втратити і легальні біженці, які повертаються на батьківщину "без поважних причин", наприклад, у відпустку. Але це не стосуватиметься біженців із України.

Міністр вказав, що слід продовжити роботу з депортації правопорушників в Сирію та Афганістан, вступивши в контакт із місцевою владою. Також планується укласти додаткові міграційні угоди із третіми країнами, щоб повертати туди нелегальних мігрантів. У документі згадуються Молдова, Киргизстан, Узбекистан, Кенія та Філіппіни.

Поліцейських озброять дистанційними електрошокерами

Органи правопорядку, згідно з пропозиціями, отримають більше прав. Наприклад, вони зможуть здійснювати біометричне зіставлення загальнодоступних інтернет-даних для розпізнавання осіб, щоб полегшити ідентифікацію підозрюваних у скоєнні злочину або осіб, які перебувають у розшуку. Передбачається, що поліцейських озброять дистанційними електрошокерами.

Заборона на носіння ножів

Що стосується ножів, то в майбутньому має бути запроваджена загальна заборона на носіння викидних ножів, зазначила Фезер. Крім того, планується запровадити повну заборону проносити ножі на масові заходи: фестивалі, спортивні змагання, виставки тощо. "У майбутньому також має бути запроваджена загальна заборона на носіння ножів у поїздах та інших транспортних засобах дальнього прямування", - додала міністерка.

Крім того, федеральним землям планують надати можливість запровадити повну заборону носити ножі у громадському транспорті.

Пропонований пакет заходів планують обговорити на початку вересня з представниками федеральних земель та опозиційними партіями. Після цього відбудеться його обговорення у Бундестазі та Бундесраті.