У Бундестазі хочуть депортувати нелегалів у Молдову і Грузію

Німеччина має укладати договори з іншими країнами, за якими туди висилатимуть біженців, які нелегально прибувають в ЄС, вважає заступник голови фракції ХДС/ХСС. Серед таких країн він назвав зокрема Молдову і Грузію.

Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі та колишній міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) пропонує відправляти всіх нових біженців, які потрапляють в Європейський Союз нелегально, до третіх країн, в тому числі - до країн Східної Європи, які не входять в ЄС.

"Якщо ми робитимемо це послідовно протягом чотирьох, шести, восьми тижнів, то кількість біженців різко скоротиться", - сказав політик в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому в неділю, 17 грудня.

На його переконання, у багатьох біженців "відпаде бажання" прямувати в ЄС, "якщо буде ясно, що протягом 48 годин вони потраплять у безпечну третю країну за межами ЄС".

Висилати біженців в Руанду, Гану Молдову і Грузію

Пропозиція про висилку до третіх країн складає основу міграційної концепції в проєкті нової політичної програми партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), представленої 11 грудня. Її мета - "договірні угоди, згідно з якими біженці отримують там процедуру надання притулку і можуть безпечно залишатися там, якщо їм нададуть захист", - каже Шпан.

"Руанда, ймовірно, готова піти на це. Гана, можливо, теж. Необхідно також провести переговори з країнами Східної Європи, такими як Грузія та Молдова", - додав він.

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Шпан наголосив, що Женевська конвенція про статус біженців не передбачає надання захисту від переслідувань під час війни саме у країнах ЄС, тож якщо буде забезпечено, що вони "матимуть безпечний притулок, про них добре дбатимуть і вони зможуть жити без страху, то мета Конвенції буде досягнута".

Депутат переконаний: "якщо Німеччина відстоюватиме цю ідею в Європі, вона отримає підтримку більшості та може бути реалізована за допомогою коаліції охочих", і, як наслідок, біженці "більше не платитимуть контрабандистам і торговцям людьми, та не вирушать небезпечним середземноморським маршрутом".

Шпан упевнений, що в разі вирішення міграційних проблем, "радикали також втратять підтримку". Водночас, на його думку, в Німеччини "буде достатньо сил, простору та ресурсів, щоб прийняти тих, хто дійсно потребує нашого захисту".

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Як повідомлялося, на початку листопада федеральний уряд Німеччини та уряди федеральних земель погодили низку питань, пов'язаних з міграцією та розміщенням біженців, зокрема, нові механізми фінансування допомоги. Також погодили зменшення щорічних дотацій на мігрантів з 10 до 7,5 тисячі євро на людину.

Щоб безпосередньо обмежити приплив нелегалів у Німеччину, в жовтні запровадили стаціонарний контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією. Також у країні запровадили суворіші правила депортації нелегалів. Після цього поліція повідомляла про зниження рівня нелегальної міграції.