У ФРН фіксують зниження рівня нелегальної міграції

У результаті розширення стаціонарного прикордонного контролю останнім часом значно зменшилася нелегальна імміграція до Німеччини. Про це пише у суботу, 25 листопада, газета Welt am Sonntag з посиланням на аналіз, проведений федеральною поліцією. За наведеними даними, нині, як правило, виявляється менше 300 несанкціонованих в'їздів на територію Німеччини щодня. До розширення контролю на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією в середині жовтня цей показник становив близько 700 на день.

За 30 днів до 16 жовтня на кордонах з трьома країнами та Австрією - там, де перевірки здійснюються вже певний час - загалом було зареєстровано 18 492 нелегальних в'їздів до Німеччини. Після цього їх було 11 029, що на 40,4 відсотка менше, повідомляє видання.

Особливо різко знизилися показники на польській ділянці: з 6411 до 2795 випадків - падіння на 56 відсотків. "Запровадження прикордонного контролю перевершило навіть наші очікування, і це очевидно", - сказав міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

Наприкінці вересня про необхідність посилити прикордонний кордон заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він обґрунтував це тим, що понад 70 відсотків усіх іммігрантів не мали реєстрації, хоча до прибуття у ФРН "майже всі вони перебували в інших країнах ЄС". Заходи додаткового контролю на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією Берлін оголосив 16 жовтня.