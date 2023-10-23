Депортація нелегалів: німецький уряд розгляне питання днями

МВС Німеччини представить уряду 25 жовтня пропозиції для прискорення процедур висилки осіб, які становлять загрозу, та нелегалів.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) представить уряду комплексний законодавчий пакет, що передбачає спрощення та прискорення процедур висилки нелегальних мігрантів з території ФРН. Про це вона повідомила в понеділок, 23 жовтня, виданню Rheinische Post.

За її словами, на розгляді уряду законопроєкт перебуватиме вже в середу, 25 жовтня. "Комплексний законодавчий пакет для збільшення кількості та пришвидшення репатріацій я представлю кабінету в середу. Ті, хто не має права перебувати в Німеччині, повинні покинути нашу країну", - зазначила Фезер.

Вона додала, що кількість репатріантів цього року уже на 27 відсотків більша, ніж за аналогічний період минулого року, але наголосила, що "необхідно визначити правила, за якими ми зможемо реалізовувати наше право (на депортацію. - Ред.) послідовніше та швидше".

За даними агентства dpa, в рамках пакета йдеться про пришвидшення процедур депортації злочинців та осіб, які становлять загрозу. Також ідеться про удосконалення умов повернення на батьківщину нелегальних мігрантів, для чого необхідно інтенсифікувати переговори з країнами їхнього походження.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня лідери трьох партій правлячої коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союз-90/Зелені" - зустрілися в Берліні та обговорили ситуацію з нелегальною міграцією. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив тижневику Der Spiegel: "Ми маємо нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".

Після нападу радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль Фезер виступила за висилку з Німеччини прихильників ХАМАСу та розпорядилась посилити захист єврейських установ у країні.

Задля зменшення нелегальної міграції Німеччина запровадила 16 жовтня контроль на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією.