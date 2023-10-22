Шольц виступає за масову депортацію нелегальних мігрантів

Понад 21 тисяча людей нелегально в'їхали до ФРН у вересні. Це найвищий місячний показник із лютого 2016 року. Канцлер Шольц заявив, що потрібна масова депортація нелегальних мігрантів.

У вересні до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб - такі дані федеральна поліція Німеччини опублікувала у суботу, 21 жовтня. Це найвищий місячний показник із лютого 2016 року, коли у розпал міграційної кризи до ФРН в'їхали 25 650 нелегалів.

За даними поліції, останні сім місяців приплив нелегальних мігрантів до ФРН стабільно зростає. Загалом із січня по вересень до Німеччини незаконно в'їхали 92 119 осіб. Якщо ця тенденція продовжиться, то показник 2016 року - 112 000 осіб - буде перевищений

Напередодні лідери трьох партій правлячої коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союз-90/"зелені" - зустрілися в Берліні, щоб обговорити ситуацію з нелегальною міграцією. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив тижневику Der Spiegel: "Ми маємо нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися у Німеччині".

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Водночас Шольц наголосив: потрібно, щоб Німеччина продовжила приймати осіб, які справді мають право на притулок, а також залучала кваліфікованих іммігрантів в умовах гострої нестачі в країні робочих рук.

Німеччина вводить контроль на кордонах

Глава уряду ФРН заявив, що для вирішення проблеми нелегальної міграції до Євросоюзу необхідний "цілий пакет заходів", включаючи посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС та посилення контролю ФРН над власними кордонами із сусідами по ЄС.

16 жовтня стало відомо, що Німеччина запроваджує стаціонарний контроль на кордонах зі Швейцарією, Польщею та Чехією. Гнучкий контроль на кордонах із двома останніми країнами діяв з кінця вересня. Глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) обґрунтувала ці заходи необхідністю обмежити нелегальну міграцію та посилити боротьбу з контрабандистами.

За останній місяць ввести контроль на своїх кордонах також вирішили інші країни ЄС - Австрія, Словаччина, Чехія та Польща.

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Опозиція у ФРН пропонує обмежити в'їзд до країни

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) нещодавно зустрівся із Шольцом та обговорив питання нелегальної міграції. Мерц передав канцлеру список вимог із 26 пунктів, серед них - щорічне обмеження на кількість людей, яким дозволено в'їжджати до ФРН, на рівні 200 тисяч осіб. Лідер ХДС 20 жовтня надіслав листа Шольцу, в якому запропонував ідею створення двосторонньої групи для обговорення цього питання.

Співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) привітав ініціативу ХДС, назвавши її "хорошим сигналом для громадян". "Я розраховую швидко знайти спільне рішення", - наголосив Клінгбайль, додавши, що особисто він не вірить у концепцію обмеження міграції. Співголова СДПН, за його словами, "не може собі уявити, щоб держава була настільки безсердечною" і здатна відмовити у в'їзді в країну людям, які зазнають переслідувань, якщо ліміт вже перевищено.

Питання імміграції, згідно з опитуваннями, турбують німців дедалі більше. У політичному житті це призводить до зростання популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яка сьогодні має рейтинг вищий, ніж будь-яка з партій правлячої коаліції.