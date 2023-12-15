Шлях до ЄС: люди в Молдові та Грузії святкують після саміту

Засідання парламентів Молдови і Грузії пройшли в святковій атмосфері. У Тбілісі тривають багатотисячні акції на підтримку євроінтеграції. У Кишиневі масові святкування початку перемовин про вступ у ЄС планують на неділю.

У парламентах Молдови та Грузії в п'ятницю, 15 грудня, панувала святкова атмосфера після того, як на саміті Європейського Союзу були ухваленні рішення про наближення цих країн до членства в ЄС.

На відкритті засідань парламентів обох країн депутати розмахували прапорами ЄС і виконували "Оду до радості" - гімн блоку, пише AP.

У Молдові так вітали рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС, а в Грузії - отримання статусу кандидата на членство.

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У Грузії святкувати вийшли десятки тисяч

У п'ятницю в грузинській столиці Тбілісі також проходить масова акція, на якій святкують з нагоди рішення саміту ЄС. Увечері натовп з прапорами Грузії та Євросоюзу заповнив центральну площу Свободи. На вулиці вийшли десятки тисяч людей.

"Вітаю вас з цією історичною подією. Хай живе єдина, сильна, європейська Грузія!" - заявив з трибуни прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, який представляє правлячу партію "Грузинська мрія".

Натомість президентку країни Саломе Зурабішвілі на трибуну не запросили. Нещодавно "Грузинська мрія" намагалася оголосити їй імпічмент через поїздки в ЄС на підтримку євроінтеграції країни. Зурабішвілі стояла в натовпі, що вкотре підкреслило політичну поляризацію в Грузії, зауважує AFP.

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У Молдові масові акції пройдуть у неділю

Своєю чергою президентка Молдови Мая Санду запросила громадян на проєвропейський мітинг у столиці Кишиневі, запланований на неділю.

Вона назвала рішення ЄС про початок переговорів "історичним кроком для долі нашої країни".

Тим часом в Україні рішення саміту про початок переговорів щодо вступу в ЄС викликало радість у суспільстві та серед політиків, але широкі святкування не плануються з огляду на війну.

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