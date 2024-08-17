Біженців у Німеччині застерегли від поїздок на батьківщину

У Німеччині обговорюють випадки поїздок біженців на батьківщину. Декого це обурює. Але є випадки, коли це дозволено, вважають у профільному відомстві.

Уповноважений уряду ФРН з питань міграції Йоахім Штамп (Joachim Stamp) застеріг біженців, які живуть у Німеччині, від поїздок батьківщину, оскільки це може змінити їхній правовий статус, пише dpa,

"Німеччина повинна залишатися відкритою для світу, але не бути дурною", - сказав він виданню Bild.

За його словами, німецька влада має подбати про те, аби люди, які звернулися по захист до Німеччини, а потім поїхали "у відпустку до своєї країни", негайно втрачали свій статус.

Сенатор Гамбурга з внутрішніх справ Енді Ґроте (Andy Grote) також сказав dpa, що біженці, які повертаються до країн, де вони, за їхніми словами, зазнали переслідувань, також ставлять під сумнів свій статус захисту.

Така дискусія виникла після публікації німецького телеканалу RTL про те, що туристичні агентства у Гамбурзі нібито організовують поїздки до Гіндукушу (гори у Афганістані, - Ред.) для людей з Афганістану."Якщо існують легкодоступні туристичні маршрути до Афганістану, є також можливість репатріації" - сказав Ґроте.

Поїхати додому можна - але в окремих випадках

Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) зазначає, що поїздки до країни походження біженця можуть бути дозволені в окремих випадках - через важку хворобу або смерть близьких родичів, але кожен випадок розглядається окремо. При цьому, відомство зазначає, що не має точних даних, як часто застосовувався механізм скасування захисту.

Дебати про відвідування людей, які шукають захисту в Німеччині, вже точилися в попередні роки, наприклад, коли люди поверталися до Сирії.

Читайте також:Опитування в Німеччині: українцям "доцільно" їхати додому за паспортами У 2017 році фракція ультраправої"Альтернативи для Німеччини" (АдН) у земельному парламенті Баден-Вюртемберга запропонувала розслідувати факти відвідування біженцями своїх домівок.

Згодом міграційні органи повідомили, що з 2014 року було зафіксовано 160 таких випадків, коли люди поверталися на батьківщину один чи кілька разів.