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Муніципалітети ФРН закликали обмежити нелегальну міграцію

Ольга Лебедєва
9 вересня 2024 р.

Німецький союз міст і громад вважає за необхідне створити на федеральному рівні оперативну групу з депортації мігрантів, які не отримали право залишитися в країні. Необхідно прискорити цей процес, заявив глава союзу.

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Біженці у ФРН, архівне фото
Біженці у ФРН, архівне фотоФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Влада німецьких муніципалітетів очікує від федерального уряду ухвалення нових заходів щодо обмеження нелегальної імміграції. Необхідні додаткові зусилля, щоб повертати в країни похождення людей, які не отримали право залишатися в Німеччині, заявив керівник Німецького союзу міст і громад Андре Берґгеґґер (André Berghegger) в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в понеділок, 9 вересня.

На його думку, на федеральному рівні слід створити оперативну групу з депортацій, "щоб прискорити цей процес і зробити його більш ефективним".

Одночасно Берґгеґґер привітав посилення міграційної політики, яке активно обговорюється нині в Німеччині. На його думку, пропоновані заходи можуть допомогти впорядкувати, контролювати і знизити імміграцію, а також підвищити безпеку в країні. Крім того, він назвав розумним контроль на німецьких кордонах до набуття чинності європейської міграційної реформи.

Муніципалітети - на межі можливостей

Своєю чергою голова об'єднання представників німецької окружної влади (Deutscher Landkreistag) Райнгардт Заґер (Reinhardt Sager) наголосив, що муніципалітети, які розміщують та інтегрують біженців, працюють на межі своїх можливостей. За його словами, містам і селам по всій Німеччині не вистачає житла і можливостей забезпечити інтеграційні заходи для іммігрантів, що створює проблеми і в майбутньому.

Тому необхідно "зупинити нелегальну імміграцію", заявив Заґер в інтерв'ю медіакомпанії Bayerischer Rundfunk. Влада ФРН має знову контролювати, "скільки людей і хто іммігрує до Німеччини", вважає він.

Прем'єр Баварії пропонує значно скоротити кількість клопотань про притулок

Тим часом, прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) закликав запровадити значні обмеження кількості прийнятих клопотань про надання притулку. Їх необхідно скоротити до рівня набагато нижчого за 100 тисяч на рік, заявив він в ефірі телеканалу ARD. За словами Зедера, Німеччина перевантажена пов'язаними з нелегальною імміграцією проблемами, і "це стосується не тільки дитячих садків, шкіл і житла".

Баварський політик наголосив, що ФРН "перевантажена почасти і в культурному відношенні". "У багатьох німецьких містах жителі Німеччини вже більше не почуваються вдома", - стверджує він.

Минулого тижня федеральна і земельна влада почала консультації з питань міграційної політики. Чергове засідання відбудеться 10 вересня. Дискусії про посилення міграційної політики посилилися в Німеччині після ножової атаки в Золінгені наприкінці серпня, унаслідок якої було вбито трьох людей.

Як біженці успішно інтегрувалися в баварському селі

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