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В уряді ФРН пояснили грошову допомогу депортованим злочинцям

Анастасія Шепелева
31 серпня 2024 р.

Німеччина вперше після приходу талібів до влади в Афганістані депортувала 28 афганських злочинців. Серед них є ті, хто вчиняв сексуальні та насильницькі злочини. Їх відправили чартером і дали з собою по тисячі євро.

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Депортація в Афганістан засуджених у Німеччині афганців, 30 серпня 2024
Депортація з ФРН засуджених злочинців в Афганістан 30 серпняФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) виступила на захист виплати тисячі євро "грошової допомоги" кожному з депортованих до Афганістану злочинців.

В ефірі телеканалу ZDF вона пояснила, що це стандартна процедура, яка дозволяє уникнути ризику скасування рішення судом під приводом загрози злиднів для депортованих.

ФРН депортувала злочинців в Афганістан вперше з 2021

30 серпня Німеччина вперше з моменту приходу до влади в Афганістані талібів у 2021 році вислала на батьківщину 28 афганців. Усі депортовані - засуджені чоловіки. Як пише німецька інформаційна агенція dpa, серед них є ті, хто вчиняв сексуальні та насильницькі злочини.

За даними видання Der Spiegel, їх відправили у Кабул чартерним рейсом Qatar Airways. Серед німців спричинила дискусію інформація, що кожному депортованому виплатили по тисячі євро.

Речниця міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії розповіла, що про такий розмір допомоги домовилися німецькі федеральні землі. За її словами, цих грошей депортованим має вистачити на проживання в Афганістані протягом шести-дев'яти місяців.

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