Штайнмаєр хоче посилення боротьби з нелегальною міграцією

Різанина у в Золінгені вразила країну "в саме серце", заявив президент ФРН Штайнмаєр на панахиді за жертвами нападу. За його словами, необхідно, з-поміж іншого, більш послідовно підходити до прийому прохачів притулку.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у неділю, 1 вересня, відвідав панахиду за жертвами різанини в Золінгені, передає агенція dpa. "Ми все ще вражені через дев'ять днів після кривавого вчинку цього молодого радикально налаштованого ісламіста", - визнав Штайнмаєр.

Атака вразила країну "в саме серце", додав він. "Вона вдарила по нашому самосприйняттю як нації, представники якої, попри всі свої відмінності, мирно співіснують і прагнуть жити разом - як ті, хто був тут протягом багатьох поколінь, так і ті, хто приєднався до нас пізніше", - наголосив президент ФРН.

Він закликав посилити боротьбу проти нелегальної міграції, зокрема більш послідовно підходити до прийому прохачів притулку. "Ми маємо докласти всіх, справді всіх зусиль для реалізації правил щодо обмеження доступу - тих, що вже існують, і тих, що зараз розробляються. Це колосальне завдання, у вирішенні якого ми не повинні зазнати невдачі. Воно має стати нашим пріоритетом на найближчі роки", - цитує Штайнмаєра агентство epd.

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Пакет заходів щодо посилення безпеки та депортація афганців

Після нападу, який 24 серпня скоїв ісламіст у Золінгені, уряд Німеччини 29 серпня погодив пакет заходів щодо посилення безпеки. Він охоплює припинення виплат для біженців, які підлягають депортації, розширення заборони на носіння ножів, додаткові повноваження органів безпеки та інші заходи.

30 серпня ФРН депортувала 28 громадян Афганістану на батьківщину - уперше з 2021 року, коли ісламістський радикальний рух "Талібан" після виведення військ США знову захопив там владу. Як повідомив представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), ідеться про засуджених злочинців, які "не мають права залишатися в Німеччині".

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) зі свого боку заявила, що планує продовжувати практику депортаційних польотів. "Я продовжу робити все можливе, щоб злочинці і терористи, які становлять небезпеку, були депортовані в Афганістан і Сирію", - пообіцяла вона.

У ХДС/ХСС закликали зробити депортаційні рейси регулярними

Член консервативного блоку ХДС/ХСС і голова земельної групи ХСС у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) закликав організувати більше депортаційних рейсів із ФРН до Афганістану. "Я очікую, що міністерка внутрішніх справ Фезер організує наступний депортаційний рейс до Афганістану наступного тижня", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 1 вересня.

До його заклику приєднався генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann). "Це не повинно перетворитися на плацебо. Зараз нам потрібні конкретні заходи щодо обмеження нелегальної міграції, а не постійно створювані нові робочі групи", - сказав він. На його думку, щоб зупинити нелегальну міграцію, необхідно дотримуватися Дублінської угоди, згідно з якою за розгляд клопотання іноземця про притулок відповідає та держава Євросоюзу, на територію якої той спочатку прибув. "Крім того, всі, кому не дозволено залишатися тут, мають бути депортовані", - додав Ліннеманн.

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Різанина у Золінгені

24 серпня у розпал "Фестивалю розмаїття", присвяченого 650-річчю Золінгена, на одній із центральних площ міста на учасників свята напав чоловік із ножем. Внаслідок атаки загинули троє людей: чоловіки у віці 67 і 56 років, а також 56-річна жінка. Ще вісім гостей свята дістали поранення. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за цей злочин, заявивши, що атаку вчинив її "солдат", але не навело доказів цього.

25 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного у нападі на відвідувачів свята у Золінгені. За даними видання Der Spiegel, це 26-річний сирієць, який приїхав до Німеччини наприкінці 2022 року і подав заяву про надання притулку в країні. За даними газети Die Welt, його мали депортувати з Німеччини ще 2023 року, оскільки його прохання про статус біженця у ФРН було відхилено. Відповідно до Дублінської угоди, сирійця мали відправити до Болгарії - країни, де він перетнув кордон Євросоюзу. Саме там і мали розглянути його прохання про притулок. Однак Ісса Х. сховався від німецької влади і його не змогли депортувати вчасно. Коли сирійця знову виявили, його "перерозподілили" до Золінгена, випливає з публікації.