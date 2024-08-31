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Прем'єр Баварії вимагає реформи міграційної політики ФРН

Дмитро Шварц | Сергій Ромашенко
31 серпня 2024 р.

Законодавство Німеччини про притулок потребує глибокого реформування, переконаний Маркус Зедер. Потрібно прямо на кордоні відмовляти у в'їзді всім, хто не має підстав для отримання притулку, зазначив він.

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Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер
Зедер впевнений, що "необхідна, нарешті, принципова зміна віх у міграційній політиці"Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) наполегливо закликав уряд Німеччини провести докорінну реформу міграційного законодавства.

"До цього належать відмова у в'їзді прямо на кордоні, докорінне реформування закону про право на притулок, угоди з країнами походження про репатріацію мігрантів та розширення списку безпечних країн", - зазначив Зедер в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, яке було опубліковано у суботу, 31 серпня.

За словами баварського прем'єра, німецький уряд поки що відмовляється робити такі кроки. Коментуючи представлений Берліном пакет заходів щодо законодавства про притулок, Зедер сказав, що він містить правильні вихідні елементи, але все ще недостатній.

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Зедер: ФРН потребує зміни віх у міграційній політиці

Голова ХСС також наголосив на тому, що "необхідна, нарешті, принципова зміна віх у міграційній політиці".

"Нам слід змінити законодавство про право на притулок, воно більше не відповідає вимогам часу. Ми повинні прямо на кордоні відмовляти у в'їзді в країну тим, хто не має жодних підстав на отримання притулку. Наприклад, тим, хто прибуває з уже безпечної третьої країни", - пояснив Зедер.

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Прем'єр Баварії має сумнів, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) всерйоз готовий обговорювати цю тему з блоком християнських партій ХДС/ХСС. "Можу лише порадити канцлеру відмовитися від тактичних маневрів на тлі виборів у ландтаги Саксонії та Тюрінгії", - зазначив Зедер. Він нагадав, що Шольц у рамках так званого "Пакту про Німеччину" (Deutschlandpakt) вже давав зрозуміти про готовність до співпраці, але з цього так нічого й не вийшло. "Було багато обіцяно, але нічого не виконано", - констатував Зедер.

Голова ХСС вказав, що федеральна влада могла б швидко запровадити приписи про відмову у в'їзді в країну прямо на кордоні, утримання тих, хто підлягає депортації, під вартою, повсюдне запровадження для мігрантів картки для оплати послуг, а також укласти договори з Сирією та Афганістаном про репатріацію мігрантів.

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