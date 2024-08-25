У Тюрінгії та Саксонії лідирує АдН - опитування

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" може розраховувати на перше місце на виборах до ландтагів у Тюрінгії та Саксонії через тиждень, свідчить соцопитування.

За тиждень до виборів до земельних парламентів (ландтагів) німецьких федеральних земель Саксонія та Тюрінгія правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) може розраховувати на перемогу в обох землях. Це випливає з результатів опитування, проведеного на замовлення таблоїда Bild am Sonntag (BamS) інститутом дослідження громадської думки INSA. Видання опублікувало ці прогнози на своєму сайті в суботу, 24 серпня.

АдН, ХДС і ССВ - лідери за рейтингом у Саксонії і Тюрингії

Соціологи INSA опитали по 1000 виборців у Саксонії та Тюрінгії в період з 19 по 23 серпня. Згідно з результатами опитування, у Саксонії підтримати АдН готові 32 відсотки громадян. На другому місці - консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) із 30 відсотками голосів. Далі - зареєстрована в січні партія "Союз Сари Ваґенкнехт", яка може розраховувати на 15 відсотків голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка на виборах 2019 року здобула в Саксонії 7,7 відсотка голосів, зараз може розраховувати лише на 6 відсотків. Зелені з 8,6 відсотка, здобутих на минулих виборах, нині опустилися до 5 відсотків, тож гарантії, що вони здолають прохідний бар'єр і пройдуть до ландтагу, немає. Ще одна коаліційна політсила на федеральному рівні, Вільна демократична партія (ВДП), може розраховувати на настільки несуттєву підтримку, що вона потрапила в опитуванні в категорію "інші партії".

У Тюрінгії складається схожа ситуація. Правопопулістська АдН посідає в опитуванні лідируючу позицію з прогнозованим результатом у 30 відсотків. ХДС - на другому місці з підтримкою в 21 відсоток. При цьому партія Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) посідає третю сходинку з результатом у 20 відсотків голосів. Ані зелені, ані ВДП, за прогнозами, не зможуть подолати в Тюрінгії п'ятивідсотковий бар'єр і пройти в ландтаг. Кожній із цих партій пророкують підтримку 3 відсотків виборців.

АдН готова до співпраці з ХДС, але ХДС її відкидає

Що стосується тем, які виборці називають ключовими для ухвалення рішення стосовно того, за кого голосувати, то в Саксонії такими вважають міграцію (56 відсотків), безпеку (50 відсотків) та освіту (44 відсотки). У Тюрингії це ті ж теми, але в іншій послідовності за пріоритетом: освіта (52 відсотки), міграція (51 відсоток) і безпека (50 відсотків).

Тим часом співголова АдН Алісе Вайдель (Alice Weidel) зробила ХДС пропозицію про формування правлячих коаліцій. "Ми в АдН готові до коаліції з ХДС, якщо це буде можливо зі змістовного погляду і ХДС почне ворушитися",- заявила вона в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

Зі свого боку ХДС виключив можливість співпраці з АдН у всіх трьох східнонімецьких землях, де у вересні відбуваються вибори до ландтагу: Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі. У Саксонії, Саксонії-Ангальт і Тюрінгії земельні союзи партії АдН визнані Відомством з охорони конституції правоекстремістськими. У Бранденбурзі за АдН здійснюють нагляд у зв'язку з підозрою у правоекстремістській спрямованості.