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У Тюрінгії та Саксонії лідирує АдН - опитування

Степан Смишляєв | Олександра Іванова
25 серпня 2024 р.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" може розраховувати на перше місце на виборах до ландтагів у Тюрінгії та Саксонії через тиждень, свідчить соцопитування.

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До виборів у парламенти двох східних земель ФРН залишився тиждень
До виборів у парламенти двох східних земель ФРН залишився тижденьФото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

За тиждень до виборів до земельних парламентів (ландтагів) німецьких федеральних земель Саксонія та Тюрінгія правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) може розраховувати на перемогу в обох землях. Це випливає з результатів опитування, проведеного на замовлення таблоїда Bild am Sonntag (BamS) інститутом дослідження громадської думки INSA. Видання опублікувало ці прогнози на своєму сайті в суботу, 24 серпня.

АдН, ХДС і ССВ - лідери за рейтингом у Саксонії і Тюрингії

Соціологи INSA опитали по 1000 виборців у Саксонії та Тюрінгії в період з 19 по 23 серпня. Згідно з результатами опитування, у Саксонії підтримати АдН готові 32 відсотки громадян. На другому місці - консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) із 30 відсотками голосів. Далі - зареєстрована в січні партія "Союз Сари Ваґенкнехт", яка може розраховувати на 15 відсотків голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка на виборах 2019 року здобула в Саксонії 7,7 відсотка голосів, зараз може розраховувати лише на 6 відсотків. Зелені з 8,6 відсотка, здобутих на минулих виборах, нині опустилися до 5 відсотків, тож гарантії, що вони здолають прохідний бар'єр і пройдуть до ландтагу, немає. Ще одна коаліційна політсила на федеральному рівні, Вільна демократична партія (ВДП), може розраховувати на настільки несуттєву підтримку, що вона потрапила в опитуванні в категорію "інші партії".

У Тюрінгії складається схожа ситуація. Правопопулістська АдН посідає в опитуванні лідируючу позицію з прогнозованим результатом у 30 відсотків.  ХДС - на другому місці з підтримкою в 21 відсоток. При цьому партія Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) посідає третю сходинку з результатом у 20 відсотків голосів. Ані зелені, ані ВДП, за прогнозами, не зможуть подолати в Тюрінгії п'ятивідсотковий бар'єр і пройти в ландтаг. Кожній із цих партій пророкують підтримку 3 відсотків виборців.

АдН готова до співпраці з ХДС, але ХДС її відкидає

Що стосується тем, які виборці називають ключовими для ухвалення рішення стосовно того, за кого голосувати, то в Саксонії такими вважають міграцію (56 відсотків), безпеку (50 відсотків) та освіту (44 відсотки). У Тюрингії це ті ж теми, але в іншій послідовності за пріоритетом: освіта (52 відсотки), міграція (51 відсоток) і безпека (50 відсотків).

Тим часом співголова АдН Алісе Вайдель (Alice Weidel) зробила ХДС пропозицію про формування правлячих коаліцій. "Ми в АдН готові до коаліції з ХДС, якщо це буде можливо зі змістовного погляду і ХДС почне ворушитися",- заявила вона в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

Зі свого боку ХДС виключив можливість співпраці з АдН у всіх трьох східнонімецьких землях, де у вересні відбуваються вибори до ландтагу: Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі. У Саксонії, Саксонії-Ангальт і Тюрінгії земельні союзи партії АдН визнані Відомством з охорони конституції правоекстремістськими. У Бранденбурзі за АдН здійснюють нагляд у зв'язку з підозрою у правоекстремістській спрямованості.

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