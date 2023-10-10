Вибори в Баварії та Гессені: вотум недовіри Олафу Шольцу?

Партії правлячої у ФРН коаліції зазнали великих втрат на виборах у двох федеральних землях Баварії та Гессені. Успіх святкують праві популісти з Альтернативи для Німеччини. З чим це пов'язано?

І в Баварії, і в Гессені, де минулої неділі, 8 жовтня, відбулися земельні вибори, при владі залишилися ті ж самі коаліційні уряди, які там правили досі. У першому випадку, це Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркуса Зедера (Markus Söder) з "Вільними виборцями", у другому - Християнсько-демократичний союз (ХДС) Бориса Райна (Boris Rhein) із Зеленими. Отже, нічого особливого в ході голосування, на перший погляд, начебто не сталося.

При ближчому розгляді, однак, з'ясовується, що виборці і в Баварії, і в Гессені голосували не стільки "за" владу, що діє в цих федеральних землях, скільки "проти" центрального уряду канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), сформованого його соціал-демократами, Зеленими та лібералами з ВДП.

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Соціал-демократів у Баварії майже не лишилося

У Баварії СДПН, тобто партія, представник якої очолює федеральний уряд Німеччини, не набрала навіть 10 відсотків голосів - лише 8,4 відсотка, за попередніми офіційними даними. Її фракція у баварському ландтазі буде найменшою. Ліберали там взагалі не зуміли подолати п'ятивідсотковий бар'єр та вилетіли із земельного парламенту. А Зелені, отримавши 14,4 відсотка (мінус 3,2 відсотка), посіли передостаннє місце.

Маркус Зедер утримав позиції ХСС Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Маркус Зедер фактично утримав позиції ХСС (37 відсотків), а ось його молодший партнер помітно розширив їх. Популістські "Вільні виборці" Губерта Айванґера (Hubert Aiwanger) додали понад чотири відсоткових пункти, отримали майже 16 відсотків, і, швидше за все, претендуватимуть тепер на четвертий міністерський портфель.

Провал голови центрального МВС у Гессені

У Гессені, федеральній землі, в якій протягом багатьох повоєнних років і аж до кінця минулого століття крісло прем'єр-міністра займали соціал-демократи, СДПН втратила навіть ще більше, ніж у Баварії, і отримала найгірший в історії результат - 15,1 відсотка (мінус 4,7 відсотка). Зелені втратили чверть своїх колишніх виборців: 14,8 відсотка (мінус 5 відсотків), ліберали - третини, вони ледве зуміли подолати п'ятивідсотковий бар'єр: 5 відсотків (мінус 2,5 відсотка). Особливо обтяжливим для соціал-демократів можна вважати той факт, що на вибори в Гессені їх вела широко відома у всій Німеччині федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Утім, саме її провал на земельних виборах був особливо очікуваним.

По-перше, тому що від початку Фезер оголосила, що не збирається переїжджати з Берліна до Вісбадена на опозиційну посаду і в разі невдачі залишиться в уряді Шольца. А, по-друге, саме глава МВС, що опікується темами міграції, для багатьох німців уособлює собою непослідовний курс офіційного Берліна в умовах нової міграційної кризи, що вибухнула в ЄС.

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Головна тема земельних виборів - міграційна криза

На земельних виборах у Німеччині зазвичай досить важливу роль відіграють суто регіональні теми - місцева інфраструктура, соціальна сфера, житло, транспорт, школи та дитячі садки.

Цього разу, за одностайними оцінками як переможців голосування в Баварії та Гессені, так і тих хто зазнав поразки, домінували загальнофедеральні теми. І головна з них - саме приплив нелегальних мігрантів із країн "третього світу" на додаток до приблизно мільйона українців, які знайшли в Німеччині притулок від війни, яку веде Росія.

Головна тема виборів - нелегальні мігранти Фото: Lisi Niesner/REUTERS

І саме на цій темі набирає бали правопопулістська Альтернатива для Німеччини (АдН). Вибори в західнонімецьких землях Баварії та Гессені показали, що ця партія - більше не феномен сходу Німеччини, у деяких регіонах якого вона лідирує за популярністю. У Гессені АдН отримала 18,4 відсотка голосів (плюс 5,3 відсотка) і посіла друге місце після консерваторів з ХДС. Результат правих популістів у Баварії - 14,6 відсотка (плюс 4,4 відсотка).

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Успіх АдН

В обох ландтагах АдН буде найбільшою опозиційною партією з відповідним правом першою відповідати на урядові заяви прем'єр-міністра, можливістю довше виступати на пленарних засіданнях та займати більше посад голів парламентських комітетів.

Якщо ж врахувати, що баварські "Вільні виборці", які також покращили свій результат на виборах, і які займають у німецькому політичному ландшафті позицію значно правішу за центр, то виходить, що близько третини виборців Баварії дотримуються стало від правоконсервативних до праворадикальних або навіть правоекстремістських переконань.

Аліс Вайдель святкує успіх на виборах у Баварії та Гессені Фото: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

І Баварія - не виняток. "АдН - не східнонімецька проблема, - констатувала в неділю коментаторка другого каналу телебачення ФРН (ZDF) Беттіна Шаустен (Bettina Schausten). - Німеччина повністю посунулася цього вечора праворуч".

Поки що жодна з інших парламентських партій не готова йти на будь-яку співпрацю з правими популістами. І в Бундестазі, і в земельних ландтагах до них ставляться як до політичних ізгоїв. Наступного року, однак, одразу у трьох федеральних землях на сході Німеччини - Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії - відбудуться вибори. "Ми найбільша сила у Східній Німеччині. Тому наступного року, - упевнена співголова АдНАліс Вайдель (Alice Weidel), - без нас не обійдуться і для формування урядів доведеться залучити АдН".

Вибори - послання канцлеру

Представники партій, які формують у Німеччині урядову коаліцію, цього разу навіть не спробували, як це часто бувало в минулому, списати свою поразку на земельних виборах на регіональну екзотику.

Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) назвав недільний вечір "гірким" і чесно визнав: "Ми, зрозуміло, не сліпі і не глухі. Ми бачимо, що партії "світлофорної" (правлячої. - Ред.) коаліції програли в обох федеральних землях. Ми всі в коаліції маємо зрозуміти сигнали. Результати цих виборів містять і послання нам".

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Які висновки зробить канцлер Олаф Шольц із цього послання? Опозиційні консерватори наполягають на різкій зміні курсу Берліна насамперед у міграційній політиці. Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеман (Carsten Linnemann) наполегливо рекомендує главі німецького уряду взяти приклад із Данії: "Політика також соціал-демократичного уряду (щодо обмеження нелегальної імміграції. - Ред.) призвела до того, що рейтинг правих радикалів там нижчий від трьох відсотків".