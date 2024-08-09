У чому секрет високого рейтингу партії Сари Ваґенкнехт?

Створена лише пів року тому партія "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" зараз має всі шанси не тільки увійти до ландтагів, але й до урядів федеральних земель на сході Німеччини. У чому причина?

Через три тижні, в неділю, 1 вересня, в двох федеральних землях на сході Німеччини - Тюрингії та Саксонії - відбудуться парламентські вибори. В обох землях у них вперше братиме участь нова політична партія "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ).

Засновниця ССВ - Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) - довгий час була одним з лідерів посткомуністичної Лівої партії, восени минулого року вийшла з неї та забрала з собою цілу низку своїх однодумців, що призвело до розколу і Лівої партії, і її фракції в Бундестазі. Перший з'їзд ССВ відбувся в кінці січня цього року.

ССВ в опитуваннях перед виборами в Тюрингії та Саксонії

Відтоді минуло лише пів року, але опитування демонструють, що на виборах до земельних парламентів Саксонії та Тюрингії ця партія не лише зуміє подолати п'ятивідсотковий бар'єр, але й залишити далеко позаду і соціал-демократів, і Зелених, що нині перебувають при владі на федеральному рівні, не кажучи вже про вільних демократів, котрі в земельних опитуваннях, що їх провели на замовлення телеканалу ZDF, уже взагалі не фігурують.

У Саксонії, де уряд очолює християнський демократ, рейтинг ССВ (11%) майже втричі вищий, ніж у Лівої партії (4%), від якої цей союз відокремився. У Тюрингії, де посаду земельного прем'єр-міністра обіймає популярний і прагматичний посткомуніст Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) за "Союз Сари Ваґенкнехт" збирається голосувати більше виборців (19%), ніж за Ліву партію (15%), рейтинг якої вдвічі нижчий, ніж результат виборів 2019-го року.

Бодо Рамелов - перший і поки що єдиний представник Лівої партії на посаді земельного прем'єр-міністра Фото: Staatskanzlei Thüringen/dpa/picture alliance

У Тюрингії ситуація взагалі екстраординарна. В опитуваннях тут лідирує (30%) правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), з якою жодна інша партія мати справи не хоче. На другому місці (21%) Християнсько-демократичний союз (ХДС), від якого партія Ваґенкнехт відстає лише на два процентних пункти. Якщо впродовж трьох тижнів, що залишилися до голосування, ССВ ще докладе додаткових зусиль і на виборах випередить ХДС, то зможе претендувати на посаду земельного прем'єр-міністра нового коаліційного уряду.

ССВ, на відміну від АдН, - це партія, про допустимість співпраці з якою на земельному рівні вже заявили і християнські демократи, і соціал-демократи, і посткомуністи. Це означає, що в Тюрингії, наприклад, міг би виникнути потрійний союз із ССВ, Лівої партії та соціал-демократів, а в Саксонії - з ХДС, ССВ і Зелених. Утім, німецькі аналітики допускають будь-які, навіть дуже екстравагантні урядові комбінації, аби не допустити до влади правих популістів.

Вертикальний старт нової партії

У новітній історії Німеччини такого ще не було: партія, створена менш ніж рік тому, має реальні шанси увійти до складу уряду за підсумками майбутніх земельних виборів, а в Тюрингії - навіть очолити місцевий уряд.

Трансформація партійно-політичного ландшафту на сході Німеччини, у колишній НДР, відбувається із запаморочливою для таких процесів швидкістю. Ще донедавна найпотужнішою опозиційною силою тут була Ліва партія, а в Тюрингії вона навіть досі перебуває при владі - хоча й в уряді меншості.

Перелом настав у 2019 році, коли в усіх землях на сході Німеччини (за винятком Тюрингії), електоральний потенціал Лівої партії скоротився приблизно вдвічі - з 20% до 10%. Минуло ще два роки, і на загальнонімецьких виборах партія не зуміла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, у Бундестазі вона представлена тільки завдяки трьом прямим мандатам.

Тепер її рейтинг так просів, що і в деяких східних федеральних землях, які раніше були її оплотом, Ліва партія ризикує також не подолати п'ятивідсотковий бар'єр. І це при тому, що значна частина кадрового складу "Союзу Сари Ваґенкнехт" - це ті ж самі люди, які раніше складали кістяк Лівої партії, і програмні установки обох партій багато в чому збігаються. Але все-таки не в усьому.

Що відрізняє ССВ від Лівої партії

Найбільше позиції ССВ та Лівої партії збігаються в соціальній політиці. Обидві політичні сили виступають за підвищення пенсій і заробітних плат, за збільшення податків для над- і просто багатих жителів Німеччини, за більшу соціальну справедливість.

На карнавалі в Майнці Сару Ваґенкнехт (праворуч) та співголову АдН Аліс Вайдель зобразили в одній компанії з Володимиром Путіним Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Найбільші відмінності - у міграційній політиці. Якщо ліві - класичні інтернаціоналісти, які вважають, що Німеччина зобов'язана допомагати всім знедоленим у світі, які шукають свого щастя в Європі, то партія Ваґенкнехт виступає за жорстку міграційну політику, вимагаючи обмежити приплив мігрантів до того рівня, йдеться у її партійній програмі, "який би не перевищував можливості нашої країни та її інфраструктури". Багато аналітиків вважають, що саме невдоволення німців міграційною політикою федерального і земельних урядів стало головною причиною успіху ССВ. За даними соціологів, партія Ваґенкнехт зуміла перетягнути на свій бік приблизно 20% тих виборців, які раніше голосували за Ліву партію.

ССВ є привабливим і для тих незадоволених напливом мігрантів виборців, які з цієї причини могли б вважатися електоральним потенціалом правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Партія Ваґенкнехт видається гідним виходом, по-перше, для тих, хто не може голосувати за правих популістів через відразу до деяких типажів у цій партії та їхньої націоналістичної риторики.

Друга категорія потенційних виборців АдН - в'їдливі німці серед прихильників соціальної справедливості, які не пошкодували часу на уважне вивчення партійних програм і зрозуміли, що економічна політика АдН відповідає інтересам насамперед дуже заможних людей. Для обох категорій противників необмеженої міграції ССВ - те, що треба.

Міграція, Росія і питання війни та миру

Але от ставлення до Росії та її війни проти України може серйозно зашкодити "Союзу Сари Ваґенкнехт". У перших числах серпня в німецьких ЗМІ було опубліковано відкритий лист правозахисників і дисидентів колишньої НДР, які настійно застерігають інші партії від будь-якої співпраці з ССВ.

Автори листа і ті, хто його підписав, зокрема колишня уповноважена уряду ФРН з роботи з архівами міністерства держбезпеки НДР Маріанне Біртлер (Marianne Birthler), правозахисниця з Тюрингії Барбара Зенґевальд (Barbara Sengewald) та останній міністр закордонних справ НДР Маркус Мекель (Markus Meckel), звертають увагу на брехню та російські наративи, які поширюють Сара Ваґенкнехт та її соратники.

Як приклад вони наводять висловлювання самої Ваґенкнехт, яка запевняла в середині 2023 року, що, мовляв, усі військові експерти виходять із неминучої і швидкої поразки України, що було не так. Ще йдеться про підхоплений діячами ССВ російський міф про участь французьких військовослужбовців у боях на боці ЗСУ, про некритичне ставлення до внутрішньополітичної ситуації в Росії, замовчування репресій і тиражування тез Кремля про те, що при владі в Україні, мовляв, перебувають фашисти.

Утім, і сама Сара Ваґенкнехт кілька днів тому заявила, що її партія погодиться на участь у земельному уряді тільки з таким коаліційним партнером, який "і на федеральному рівні займає чітку позицію на користь дипломатії та проти підготовки до війни".