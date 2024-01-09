Нова партія в Німеччині: чого прагне Сара Ваґенкнехт?

У залі, де в Берліні проходять урядові пресконференції, рідко буває аншлаг. Хіба що тоді, коли до столичної преси виходить сам канцлер. 8 січня канцлера не було. Але зала була все одно заповнена. Була прем'єра - перша пресконференція керівництва зареєстрованої цього дня нової німецької партії - "Союз Сари Ваґенкнехт: за здоровий глузд і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW).

Сара Ваґенкнехт - колишня "зірка" посткомуністів - посварилася з Лівою партією, спровокувала розкол її фракції в Бундестазі та створила зі своїми однодумцями нове політичне об'єднання. За оцінкою політологів, BSW може створити серйозну конкуренцію як Лівій партії, так і правопопулістській "Альтернативі для Німеччини" (АдН).

Обмежити наплив біженців

Справжньої партійної програми у BSW ще немає, є тільки короткий маніфест. Детальну ж партійну програму керівництво партії має намір розробити тільки до наступних парламентських виборів у Німеччині через два роки. Але Сара Ваґенкнехт та її соратники охоче відповідали на запитання журналістів про ставлення нової партії до тих чи інших актуальних політичних тем.

Одна з ключових тем зараз у ФРН - наплив біженців, який BSW вважає за необхідне обмежити. "Якщо людина зазнає політичних переслідувань, - каже Сара Ваґенкнехт, - то вона, зрозуміло, має право на притулок". Проблема, за її словами, полягає у тому, що до Німеччини прибувають не такі люди, а ті, хто має змогу оплатити дорогу до Німеччини.

Тому Ваґенкнехт виступає за те, щоб уже на зовнішних кордонах ЄС - або в самих країнах походження - проводити процедуру розгляду клопотань про притулок. "Ми маємо справу з безконтрольною міграцією, кількість тих, хто прибуває, є занадто великою", - заявила Ваґенкнехт. Вона вважає за необхідне будь-що запобігти появі в Німеччині "паралельних суспільств", що, за її словами, вже відбулося у Франції, "де вже цілі міські райони припинили бути відображенням французького суспільства".

Проти фанатизму в захисті клімату

Помилковою вважає лідерка BSW і кліматичну політику німецького уряду, зокрема рішення вже з 2035 року заборонити виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Замість заборони, каже Ваґенкнехт, треба було спонукати автоконцерни виробляти більш економічні ДВЗ.

"Це те ноу-хау, яке у нас є, ми в цій сфері провідні у світі, - пояснює вона. - І у світі, як і раніше, залишиться дуже багато таких машин, що б не робив ЄС, їхня кількість у світі зростатиме, тож для глобального клімату можна було б зробити більше, якби ми тут розробляли економічніші двигуни, які стали б хітом нашого експорту".

За мирні переговори між Києвом і Москвою

BSW виступає проти поставок озброєнь Україні та за негайний початок мирних переговорів між Києвом і Москвою. Відповідаючи на запитання DW, чи прийнятний для неї такий варіант миру, за якого Україна поступилася б Росії значною частиною своєї території, Сара Ваґенкнехт нагадала про спробу в березні 2022 року розпочати переговори в Стамбулі за посередництва Туреччини.

Під час переговорів Росії та України в Стамбулі, березень 2022 року Фото: Turkish Presidency via AP/picture alliance

Вона вважає, що на той час була можливість під час переговорів домогтися такого результату, за якого російські війська відійшли б на ті позиції, які вони займали до 24 лютого 2022 року, а територіальні втрати України обмежилися б окремими регіонами Донбасу і Кримом. Для цього, щоправда, Україна мала б гарантувати, що не вступить до НАТО і не розміщуватиме на своїй території будь-які структури Альянсу.

Що ж стосується оцінки подальших планів російського президента, то Фабіо де Масі (Fabio de Masi), який перейшов із Лівої партії до BSW, запропонував дізнатися про них, розпочавши діалог із Володимиром Путіним. При цьому соратник Ваґенкнехт намагався розвіяти враження, яке виникло у багатьох спостерігачів у Німеччині, що нова партія і він особисто близькі до Кремля.

Наскільки далека нова партія від Росії?

Як аргумент де Масі навів історію з аферою Wirecard, під час розслідування якої він сам нібито "опинився у фокусі імовірно російського шпигуна в австрійському Відомстві з охорони конституції".

Фабіо де Масі Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Крім того, заявив де Масі, він "практично самотужки виявив і оприлюднив той факт, що інвестор у сфері кібербезпеки, який шифрував і комунікацію канцлера Шольца, мав, імовірно, тісні зв'язки з Кремлем". А ще, за словами де Масі, він потурбувався про те, щоб своєї посади позбувся один із генконсулів Росії - бо де Масі вдалося з'ясувати, що його свого часу вислали з Австрії за підозрою в шпигунстві.

Керівництво нової партії запевняє у незалежності і віддаленості від Москви. Так, з пожертв, що надійшли до скарбниці BSW, тільки два платежі мають стосунок до Росії. Один переказ у розмірі 50 євро було здійснено з рахунку в німецькому банку, а також ще один у 25 євро. Той факт, що ці пожертви мають стосунок до Росії, скарбник партії встановив за IP-адресами.

Пожертви і вибори

У BSW взагалі вкрай педантично ставляться до пожертв. До моменту реєстрації партії їхня загальна сума становила 1,4 мільйона євро, повідомляє скарбник. Причому 90 відсотків цих грошей становлять дрібні пожертви. Одна сімейна пара перерахувала 50 тисяч євро, три приватні особи - по 20 тисяч. Менше десяти осіб пожертвували по 10 тисяч. Саме починаючи з суми у 10 тисяч необхідно вказувати ім'я філантропа.

Наприкінці січня в Берліні відбудеться перший з'їзд BSW, у червні партія має намір брати участь у виборах до Європарламенту, на яких сподівається здобути щонайменше 10 відсотків голосів. Наступний етап - осінні вибори в трьох федеральних землях на сході Німеччини: Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. У цих землях особливо сильні позиції правих популістів. І Сара Ваґенкнехт не виключає, що за вдалого результату її партії на земельних виборах може скластися ситуація, за якої без BSW буде неможливо сформувати дієздатний уряд.