"Союз Сари Ваґенкнехт" отримує пожертви з-за кордону

Нове політичне об'єднання, створене політикинею Лівої партії Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), отримав численні пожертвування з-за кордону. Як повідомило в неділю, 10 грудня, видання Bild am Sonntag , пожертвування надійшли не лише з європейських країн.

У ССВ підтвердили цю інформацію, не уточнюючи деталей та відмовившись називати країни, з яких перерахували гроші. Кожна з пожертв не перевищує суму в тисячу євро. Організація Ваґенкнехт, хоч і не є політичною партією, добровільно дотримується правил партійного фінансування, встановлених у Німеччині, зазначили в Союзі. Вони не дозволяють прийняття пожертвувань з країн, що не входять до Європейського Союзу, на суму більш ніж 1000 євро.

Як заявив представник "Союзу Сари Ваґенкнехт" Ральф Зуйкат (Ralf Suikat), який відповідає за фінансові питання, усі перекази на великі суми, що надійшли з-за кордону без попереднього узгодження, вирушають відправникам назад. За сім тижнів з моменту утворення ССВ об'єднання зібрало близько 1,1 мільйона євро. Серед пожертв, що надійшли від спонсорів з Німеччини, є й великі перекази у 20 тисяч та 50 тисяч євро.

Експерти: "Союз Сари Ваґенкнехт" може оминути правила фінансування партій

Низка експертів, у тому числі правознавиця Софі Шенберґер (Sophie Schönberger), висловлюють підозру, що ССВ у фінансових питаннях може, попри свої запевнення, обійти суворі правила отримання грошей з-за кордону через те, що організація не є партією і офіційно не неї ці правила не поширюються.

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Сара Ваґенкнехт планує створення партії на базі ССВ у січні 2024 року. За даними журналу Der Spiegel, 27 січня у Берліні пройде організаційний з'їзд нової партії. Спочатку планується створення її земельних відділень у Тюрінгії, Бранденбурзі та Саксонії, де наступного року відбудуться земельні вибори. Крім того, нова партія має намір взяти участь у виборах до Європарламенту.

Ваґенкнехт, зокрема, вимагає припинити постачати зброю Україні і тим самим змусити її "зупинити кровопролиття", погодившись на мирні переговори з Росією.