Німецький уряд під загрозою через земельні вибори

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" може перемогти на виборах у східних землях Німеччини, завдавши удару по німецькій демократії та особливо по партіях, що входять до уряду канцлера Шольца.

У курортному містечку Бад-Лангензальці в Тюрингії кілька сотень людей зібралися на автостоянці, щоб послухати виступ людини в бездоганно білій сорочці, яку вважають одним із найнебезпечніших німецьких політиків: Бйорна Геке (Björn Höcke), лідера тюринзького осередку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Захід, що відбувається біля оповитого плющем старого міського муру, організовано як звичайне літнє масове свято, як його можна побачити багато де в Німеччині. Продають пиво і сосиски, багато повітряних кульок, дітям розфарбовують обличчя. Геке, останній з кількох ораторів, виходить на невелику сцену з широко розкинутими руками, випромінюючи впевненість у собі.

Що й не дивно - АдН уже кілька місяців упевнено лідирує в соцопитуваннях до земельних виборів у Тюрингії. До голосування тут і в сусідній Саксонії на той момент залишалося трохи більше тижня - воно відбудеться у неділю, 1 вересня, і праві популісти цілком можуть перемогти в обох федеральних землях.

Канцлер Шольц у Дрездені

За день до виступу Геке в Бад-Лангензальці набагато менш популярний на сході Німеччини політик - канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) - відвідав столицю Саксонії Дрезден, щоб узяти участь у символічному закладенні фундаменту заводу з виробництва напівпровідників, який побудує тайванська компанія і, як очікується, забезпечить регіону 8000 нових робочих місць. Проєкт підтримується на рівні ЄС.

Олаф Шольц у Дрездені Фото: T.Rooks/DW

Шольц приїжджав у Дрезден частково для того, щоб врятувати своє політичне майбутнє: його лівоцентристській Соціал-демократичній партії (СДПН) соцопитування прогнозують лише близько п'яти відсотків на виборах у Саксонії та Тюрингії. Це означає, що вона ризикує не потрапити в ландтаги цих федеральних земель, і якщо це трапиться, то канцлер може зіткнутися із серйозними питаннями перед виборами в Бундестаг, запланованими на осінь 2025 року.

"Шольц отримав дуже хороший результат у Східній Німеччині на виборах до Бундестагу 2021 року, - нагадав в інтерв'ю DW Ганс Форлендер (Hans Vorländer), політолог із Дрезденського технологічного університету. - Якщо соціал-демократи не зможуть пройти до ландтагів (у Тюрингії та Саксонії. - Ред.), то я впевнений, що всередині СДПН постане питання щодо лідерських здібностей Шольца і щодо іншої кандидатури на посаду канцлера".

Виборча кампанія в ландтаги - рецепти популістів працюють

Хоч би скільки заводів з випуску напівпровідників з'явилося на сході Німеччини, цей регіон часто здається таким, що загруз в образах і страхах - з відтоком населення, вкрай правими політичними симпатіями, що все ще страждає від економічних наслідків возз'єднання Німеччини після повалення комунізму. АдН, за оцінками спостерігачів, довела до рівня мистецтва розпалювання цих старих образ. У Бад-Лангензальці Бйорн Геке закінчив свою промову закликом голосувати за нього, щоб запобігти "загибелі країни". За його висловлюванням, це вибори про те, "чи хочемо ми майбутнього, чи ні".

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Тих, хто слухав його виступ, Геке, схоже, переконав. Навіть виборців, що вагаються, які опинилися на цьому "літньому святі", не відлякують ні расистські заяви, які іноді дозволяють собі діячі "Альтернативи для Німеччини", ні те, що німецькі спецслужби вважають земельну парторганізацію АдН у Тюрингії "підтверджено правоекстремістською". "Кілька речей, які він сказав, були дуже хороші, - поділився з DW один з учасників заходу, який, за його словами, ще не визначився зі своїм вибором. - Наприклад, про зниження податків. Але всі партії обіцяють це перед виборами".

Бйорн Геке на мітингу правопопулістської АдН у Тюрингії Фото: Ben Knight/DW

Не всі в Тюрингії готові віддати за АдН свій голос. Хоч би де Геке проводив виборчу кампанію, йому доводиться перекрикувати учасників контрдемонстрацій - членів різних лівих і антифашистських груп, які свистять і улюлюкають. Лише за день до "літнього свята" в Бад-Лангензальці "Альтернатива для Німеччини" була змушена скасувати захід за участю Геке в місті Єна, бо противникам правих популістів вдалося прорватися через поліцейські кордони на його зустріч із виборцями.

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Тим часом Бйорн Геке, схоже, вже давно навчився використовувати ворожість опонентів у своїх промовах. Між твердженнями про те, що трансвестити начебто викладають сексуальне виховання в початкових школах і що мігранти буцімто привозять у Німеччину більшу злочинність, він каже про те, що уряд стає дедалі авторитарнішим. Паралелі з комуністичною диктатурою, яка колись правила Східною Німеччиною, які використовує Геке, добре сприймаються його прихильниками в Бад-Лангензальці.

Аналітики констатують, що така суміш реального та уявного - це саме те, з чим у Тюрингії та Саксонії сьогодні доводиться мати справу всім німецьким політичним партіям, особливо тим, які входять до лівоцентристської коаліції Шольца. Схоже, цей рецепт популістів працює: у Тюрингії, згідно з останніми опитуваннями, АдН набирає близько 30 відсотків, випереджаючи консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), у якого 21 відсоток. У сусідній Саксонії ХДС веде передвиборчу боротьбу більш успішно, там у нього, як і в АдН, за даними соціологів, близько 30 відсотків.

Саксонія і Тюрингія: схожі, але різні

Хоча весь схід Німеччини часто сприймається як однорідний регіон, між федеральними землями тут існують серйозні політичні відмінності. Якщо Тюрингією протягом останнього десятиліття (з невеликою перервою) керувала Ліва партія, представником якої є прем'єр-міністр Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), то урядом Саксонії з 2017 року керує Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) з ХДС.

Голова уряду Саксонії Міхаель Кречмер Фото: Timothy Rooks/DW

І їхні перспективи в нинішній виборчій кампанії абсолютно протилежні: ХДС Кречмера нещодавно зрівнялася чи навіть перегнала АдН у соцопитуваннях, тоді як перебування Рамелова при владі, схоже, добігає кінця. Рейтинг Лівої партії в Тюрингії з моменту останніх виборів до ландтагу 2019 року впав удвічі і тепер, за опитуваннями, становить 15 відсотків. А її нинішні партнери по земельній коаліції - СДПН і Зелені - цілком можуть не потрапити до нового складу парламенту, не подолавши п'ятивідсотковий бар'єр.

Це означає, що в обох федеральних землях єдиними можливими коаліціями, які не дадуть змоги АдН увійти до земельних урядів (усі інші партії обіцяють не допустити цього), схоже, буде незручний для його учасників альянс між ХДС і "Союзом Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Це було б досить дивне партнерство. ХДС - заснована ще 1945 року і нині, по суті, центристська партія, яка любить представляти себе як оплот стабільності, традицій і консерватизму. ССВ - партія, якій менше року і яку очолює колишня комуністка, що володіє даром популістської риторики.

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Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), яка торік розколола Ліву партію, лідеркою парламентської фракції якої вона була з 2010 до 2019 року, стала дуже популярною на сході Німеччини - навіть незважаючи на те, що прізвища її самої немає в бюлетенях на майбутніх виборах. "Ваґенкнехт - культова постать у Східній Німеччині, вона керує партією автократично і є взірцем прагнення до влади та лідерства на сході країни", - вважає Ганс Форлендер.

Чи можливий альянс ХДС і ССВ?

Альянс із ССВ, який, за опитуваннями, набирає близько 20 відсотків голосів у Тюрингії та понад 10 відсотків у Саксонії, ймовірно, буде важко перетравити деяким членам консервативного ХДС. Крім того що Ваґенкнехт колись була членкинею Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН) за часів комуністичної диктатури у Східній Німеччині, вона вже висуває вимоги, які консерваторам буде важко прийняти. Зокрема, ССВ хоче, щоб її потенційні партнери по коаліції заявили про свою незгоду з розміщенням у Німеччині американських ракет середньої дальності. За словами Форлендера, такі речі добре сприймаються на сході Німеччини: "Багато людей там з часів НДР успадкували скептицизм та неприйняття НАТО. Є й антиамериканські настрої, й інстинктивний опір усьому, що походить із "Заходу". Спираючись на ці інстинкти, і ССВ, і АдН, зазначають спостерігачі, успішно використовують побоювання східних німців з приводу війни Росії проти України - питання, яке стало домінуючим на цих земельних виборах.

Під час передвиборчого заходу Сари Ваґенкнехт у Тюрингії на трибуну розбризкали червону фарбу Фото: Martin Schutt/dpa/piocture alliance

Ще одна тема нинішньої виборчої кампанії - нелегальна імміграція та внутрішня безпека в Німеччині. Напад із ножем вихідця із Сирії на гостей свята в німецькому Золінгені спровокував загальнонімецьку дискусію щодо прискорення депортації прохачів притулку, чиї клопотання було відхилено. Прихильники АдН і ССВ зазвичай дотримуються в таких дискусіях радикальної антимігрантської точки зору.

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І хоча ССВ послідовно дистанціюється від ультраправої АдН і виключає можливість співпраці з нею, один факт не дає багатьом спокою на нинішніх виборах - у цих двох партій більше спільного, ніж відмінностей. Усе це ставить СДПН канцлера Олафа Шольца в безвихідне становище, тим паче що в ще одній східнонімецькій землі, Бранденбурзі, вибори відбудуться так само незабаром - наприкінці вересня. Там АдН також лідирує в опитуваннях, а правлячі соціал-демократи і борються з опозиційним ХДС за друге місце.

Однак найбільше побоюватися прийдешніх виборів потрібно партнерам Шольца по правлячій у Берліні коаліції. Зелені, які зараз входять до урядів усіх трьох східних федеральних земель, де пройде голосування, швидше за все, втратять ці позиції. А лібералам із Вільної демократичної партії (ВДП) узагалі загрожує зникнення з політичного поля на сході країни - імовірно, як покарання за те, що вони причепилися до потяга федерального канцлера. Це не віщує нічого доброго і без того розколотому уряду Шольца.