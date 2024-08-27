Земельні вибори у ФРН: підсумки визначає зовнішня політика

Багато східних німців скептично ставляться до підтримки Берліном України та розміщення американських ракет у Німеччині. Ці питання є ключовими під час земельних виборчих кампаній у Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі.

У вересні у трьох федеральних землях ФРН - Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі - відбудуться вибори до місцевих парламентів. Позиція німецької влади щодо війни Росії проти України та поставок Берліном зброї Києву, а також питання про зміцнення Бундесверу та розміщення в Німеччині американських ракет середньої дальності посідають важливе місце у передвиборній агітації партій, що змагаються. Зовнішня політика стала ключовим питанням на регіональних виборах - незважаючи на те, що за неї відповідає федеральний уряд.

Допомога Україні з боку Німеччини

Причиною того, що земельні політики раптово почали активно висловлюватися щодо зовнішньополітичних питань, є, за оцінками аналітиків, дуже поширений серед німців, особливо у східній частині країни, скептицизм відносно позиції щодо України нинішнього коаліційного уряду ФРН, до якого входять соціал-демократи, Зелені та ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП).

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Німеччина надала Києву близько 23 мільярдів євро - у вигляді постачання зброї, прямих грошових виплат та гуманітарної допомоги. Більше українській владі дали лише США. Інститут вивчення громадської думки Forsa нещодавно з'ясував, що 34 відсотки жителів східної частини ФРН вважають, що Берлін робить надто багато для підтримки України.

Допомога Україні від Німеччини: бажання є, питання в грошах? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Політолог із Ерфуртського університету Андре Бродоч (Andre Brodocz) вважає, що політичні проблеми федерального рівня використовуються для нагнітання емоцій під час нинішньої передвиборчої кампанії. "Навіть, якщо на рівні земель нічого не можна зробити, партіям важливо просто привести виборців на дільниці для голосування", - пояснив він в інтерв'ю телекомпанії MDR. За словами Бродоча, такі питання, як війна та мир, які викликають у людей сильні емоції, звичайно ж, надають для цього широкі можливості.

У той час як консерватори з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), які перебувають в опозиції, на федеральному рівні в основному підтримують дії уряду ФРН щодо України, дві інші опозиційні партії, які посилили позиції на сході країни, виступають проти постачання зброї Києву та за переговори з Росією. Це правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (AдН) і "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ), який виступає також за більш соціально орієнтовану економічну політику, що демонструє консервативний підхід до проблем міграції та висуває зовнішньополітичні ініціативи, які багато хто називає проросійськими.

Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), яка заснувала ССВ на початку 2024 року, в недавньому минулому одна з провідних діячок Лівої партії, максимально використовує домінуючі суспільні настрої. У Тюрингії, за даними опитувань, за ССВ мають намір проголосувати близько 20 відсотків виборців. Це означає, що після виборів партія може зайняти значну позицію у можливому новому земельному уряді.

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"Референдум про війну та мир"?

У липні в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk Ваґенкнехт заявила, що "вибори на сході (Німеччини - Ред.) - це також референдум про війну та мир". Багато хто сприйняв цей пасаж так, що той, хто підтримує Україну, країну, яка зазнає нападу, виступає за війну. За словами Ваґенкнехт, виборці очікують, що вона стежитиме за тим, щоб ризик залучення Німеччини до війни не зростав.

Позиція Сари Ваґенкнехт щодо війни Росії з Україною багато в чому збігається з підходом ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини", яка лідирує у передвиборчих опитуваннях у Тюрингії та Саксонії з понад 30 відсотками. Говорячи про західні санкції проти Росії, співголова AдН Тіно Крупалла (Tino Chrupalla) у червні в інтерв'ю телеканалу ZDF зазначив, що економічні рестрикції мають бути скасовані. На його думку, вони завдають шкоди насамперед німецькій економіці. "Німеччина має враховувати свої власні інтереси, - додав Крупалла. - Ми платимо непомірно високі ціни за енергоносії, інфляція різко зросла, і все це внаслідок санкцій. Цьому потрібно покласти край".

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), який представляє ХДС, закликав скоротити постачання зброї Україні у зв'язку з дірками у федеральному бюджеті та виступив за дипломатичні дії в українському конфлікті. "Я знову закликаю до активізації дипломатичних зусиль. Нам потрібні союзи, наприклад, з Китаєм та Індією, щоб вплинути на Володимира Путіна та змусити його погодитися на припинення вогню", - зазначив Кречмер в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Соціал-демократ Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), який очолює уряд землі Бранденбург, висловив аналогічну думку.

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Розміщення в Німеччині американських ракет великої дальності

Останнім часом зовнішньополітичні дебати набирають обертів у ФРН ще з однієї причини: Вашингтон і Берлін оголосили, що у відповідь на російську агресію в Україні в Німеччині планується розмістити нові американські ракети великої дальності, починаючи вже з 2026 року. Вперше про це стало відомо під час саміту НАТО, що відбувся у США у середині липня. А на початку серпня Соціал-демократична партія (СДПН) - партія канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) - дала згоду на таке розміщення.

Те, як про це було повідомлено, розчарувало міністра внутрішніх справ Тюрингії соціал-демократа Ґеорга Маєра (Georg Maier). "Це рішення не полегшує нам передвиборчу кампанію", - зізнався він в ефірі Deutschlandfunk. Проте насправді Маєр не має заперечень проти розгортання ракет: "Інтереси національної безпеки знаходяться на першому місці. Мене непокоїть те, як це сталося (ухвалення рішення. - Ред.) і як це було прокомуніковано".

Прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер також висловився за розміщення у Німеччині американських ракет великої дальності. У липневому інтерв'ю телеканалам RTL і ntv він сказав, що "підтримує створення протиракетного щита для Європи", але попередив: "Щодо теми зброї, то принаймні необхідно, щоб населення було поінформовано, щоб це обговорювалося, і обговорення має бути широким". Згодом прем'єр уже запропонував провести референдум із цього питання.

"Пан Кречмер свідомо йде на небезпечну ескалацію конфлікту з Росією і нову гонку озброєнь, - вважає голова саксонського відділення AдН і кандидат від партії на посаду глави уряду цієї федеральної землі Йорґ Урбан (Jörg Urban). - Мабуть, йому байдуже, що Німеччина кілька разів ледве уникла ядерної катастрофи під час Холодної війни. У свою чергу, Сара Ваґенкнехт останнім часом неодноразово наголошувала, що ССВ розглядатиме можливість участі в уряді якоїсь землі лише в тому випадку, якщо можливі партнери по коаліції однозначно відкинуть плани розміщення нової американської зброї у ФРН.

Експерт з питань безпеки фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) критично оцінює всі нинішні дебати щодо розміщення американських ракет у Німеччині. "Це також приклад того, наскільки заплутані в Німеччині дебати з приводу політики у сфері безпеки, коли основні засади національної безпеки чи стримування не скрізь знаходять політичне розуміння, а натомість люди одразу ж реагують істерично. На мій погляд, це рішення про розміщення (у ФРН американських. - Ред.) ракет матиме лише обмежений вплив на вибори, - припустив у розмові з DW Кізеветтер.