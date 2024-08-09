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Прем'єр Саксонії закликає скоротити допомогу зброєю Україні

Євгенія Наконечна
9 серпня 2024 р.

Міхаель Кречмер вважає, що суперечки щодо федерального бюджету Німеччини можна владнати, скоротивши допомогу Україні. В землі Саксонія, яку очолює політик, 1 вересня відбудуться вибори.

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Прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер
Прем'єр Саксонії Міхаель КречмерФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Прем'єр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) висловився за скорочення надання військової допомоги Україні на тлі суперечок щодо бюджету на федеральному рівні. "Ми більше не можемо виділяти кошти на зброю для України, якщо ця зброя не приносить очікуваних результатів", - заявив він у п'ятницю, 9 серпня, в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. Кречмер додав, що підтримка України повинна бути пропорційною, але зараз Німеччина стикається з власними фінансовими обмеженнями. Політик наголосив, що війна завершиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Кречмер також вказав на значне зростання федерального бюджету за останні роки. "До коронавірусної кризи у 2019 році бюджет становив 344 мільярди євро, зараз він сягає 480 мільярдів, і попри це уряд не може дійти згоди щодо бюджету", - сказав Кречмер. Він зазначив, що ситуація виходить з-під контролю.

Опитування: ХДС випереджає АдН на виборах у Саксонії

За три тижні до земельних виборів у Саксонії опитування показує, що ХДС, партія до якої належить Кречмер, почала знов дещо випереджати АдН. Згідно з результатами опитування ZDF "Politbarometer Extra", опублікованими в п’ятницю, партія Кречмера набирає 34% підтримки, тоді як АдН отримує 30%. Упродовж останніх двох років АдН часто лідирувала в опитуваннях.

Нове політичне об'єднання Сари Ваґенкнехт (ССВ) набирає, за опитуваннями, 11%, Зелені та СДПН отримують по 6%, а Ліва партія з 4% ризикує не потрапити до ландтагу.

Вибори в Саксонії, а також в  Тюрингії відбудуться 1 вересня. За результатами опитування, 64% виборців віддали б перевагу Міхаелю Кречмеру як майбутньому прем'єру, тоді як лише 14% підтримують кандидата від АдН Йорга Урбана.

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