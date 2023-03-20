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Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер
Через постачання зброї Україні Німеччина зменшила свої можливості бути посередником у можливих переговорах між Києвом і Москвою, вважає Міхаель КречмерФото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Прем'єр Саксонії: Німеччина залучена у війну в Україні

Степан Смишляєв
1 год. тому

Почавши постачати зброю Україні, Німеччина втратила можливість стати посередником у можливих переговорах Москви та Києва, вважає прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер.

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Після початку постачань зброї Німеччина "залучилася" у війну в Україні, через що зменшилася її ймовірна роль як авторитетного і активного посередника у можливих переговорах між Києвом і Москвою, заявив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) в інтерв'ю виданню Focus в понеділок, 20 березня.

При цьому Кречмер погодився з думкою канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), що президент Росії Володимир Путін не готовий до переговорів. "Канцлер каже, що в нього просто немає відчуття, що Путін готовий до переговорів. Я теж так думаю. Але ми маємо змусити його зробити це. Ми надто багато уваги приділяємо зброї. Тепер нам потрібно проявляти більше дипломатичних ініціатив з американцями, китайцями, індійцями та іншими великими країнами", - заявив Кречмер.

Водночас він погодився, що вбивства на окупованих Росією територіях України не закінчаться, але виступив за припинення вогню та переговори. "Я не поділяю цієї оцінки", - відповів він на думку, що "замороження" конфлікту в такій ситуації - не вихід для України.

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Кречмер за ремонт "Північного потоку"

Політик також виступив за ремонт підірваних ниток газопроводу "Північний потік", закликавши "зберігати відкритими варіанти", коли йдеться про енергетичну політику.

"Ця інфраструктура коштує близько восьми мільярдів євро і може транспортувати водень і газ. Після відходу Путіна трубопровід також може стати для його наступника способом відновити економічні зв'язки з нами. Принаймні його ще можна відремонтувати. Незабаром він буде безповоротно знищений", - сказав він.

"На жаль, ця війна не закінчиться протягом найближчих кількох тижнів. Але трубопровід треба ремонтувати зараз, щоб був варіант через п'ять років", - додав Кречмер.

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