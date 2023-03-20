Через постачання зброї Україні Німеччина зменшила свої можливості бути посередником у можливих переговорах між Києвом і Москвою, вважає Міхаель КречмерФото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
Прем'єр Саксонії: Німеччина залучена у війну в Україні
Степан Смишляєв
1 год. тому
Почавши постачати зброю Україні, Німеччина втратила можливість стати посередником у можливих переговорах Москви та Києва, вважає прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер.
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Після початку постачань зброї Німеччина "залучилася" у війну в Україні, через що зменшилася її ймовірна роль як авторитетного і активного посередника у можливих переговорах між Києвом і Москвою, заявив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) в інтерв'ю виданню Focus в понеділок, 20 березня.
При цьому Кречмер погодився з думкою канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), що президент Росії Володимир Путін не готовий до переговорів. "Канцлер каже, що в нього просто немає відчуття, що Путін готовий до переговорів. Я теж так думаю. Але ми маємо змусити його зробити це. Ми надто багато уваги приділяємо зброї. Тепер нам потрібно проявляти більше дипломатичних ініціатив з американцями, китайцями, індійцями та іншими великими країнами", - заявив Кречмер.
Водночас він погодився, що вбивства на окупованих Росією територіях України не закінчаться, але виступив за припинення вогню та переговори. "Я не поділяю цієї оцінки", - відповів він на думку, що "замороження" конфлікту в такій ситуації - не вихід для України.
"Ця інфраструктура коштує близько восьми мільярдів євро і може транспортувати водень і газ. Після відходу Путіна трубопровід також може стати для його наступника способом відновити економічні зв'язки з нами. Принаймні його ще можна відремонтувати. Незабаром він буде безповоротно знищений", - сказав він.