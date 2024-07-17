Лінднер уточнив, звідки виділятимуть гроші Україні у 2025-му

Більша частина грошей надійде з європейських джерел і за рахунок доходів від заморожених активів РФ, заявив міністр фінансів ФРН. Раніше Reuters повідомляло, що ФРН планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні.

У 2025 році більша частина військової допомоги Україні надійде з європейських джерел, а також у формі кредиту на загальну суму 50 мільярдів доларів від країн "Великої сімки" (G7) за рахунок заморожених активів РФ. Про це на пресконференції у середу, 17 липня, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

"Ми закладаємо гроші на це (підтримку України - Ред.) у федеральному бюджеті, хоча основна частина підтримки та основна частина грошей, необхідних для військової стійкості України, буде надходити з європейських джерел, а також з інструменту G7 для використання доходів від заморожених російських активів", - уточнив Лінднер, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Раніше агентство Reuters з посиланням на проєкт федерального бюджету повідомляло, що уряд Німеччини планує вдвічі скоротити військову допомогу Києву у 2025 році, тобто орієнтовно з восьми мільярдів євро до чотирьох.

Дефіцит у 17 мільярдів євро

Лінднер підтвердив, що в проєкті бюджету Німеччини на наступний рік все ще існує дефіцит у 17 мільярдів євро, додає агенція Reuters. Він має бути скорочений до дев'яти мільярдів євро, а решту "можна було б заповнити", оскільки, як правило, близько двох відсотків наявних грошей не використовуються.

Крім цього, він очікує додаткових доходів у розмірі близько шести мільярдів євро завдяки пакету стимулів від коаліційного уряду для бізнесу. Ця цифра базується на прогнозах міністерства економіки, заявив міністр. В урядових документах останнім часом додатковий дохід зазначався на рівні 14,3 мільярда євро, зазначає Reuters.

Лінднер послався також на зміну бюджетної практики щодо певних видатків. Наприклад, уряд хоче створити більше простору для маневру в бюджеті 2025 року, інакшим чином враховуючи процентні видатки та більш реалістично оцінюючи внески до Європейського Союзу, які в минулому "іноді були завищені", пише агенція.

ФРН має переглянути політику видатів

За словами Лінднера, Німеччина повинна адаптувати свою політику видатків відповідно до глобальних подій і, відповідно, скоригувати видатки на міжнародну гуманітарну допомогу. "Баланс трохи зміщується", - сказав він, додавши, що ФРН має набагато більше інвестувати у свою "жорстку безпеку".

"І навпаки, ми не можемо продовжувати долучатися до всього у світі, як це було дотепер, тому що навіть потенціал Німеччини, як четвертої за величиною економіки світу, в якийсь момент буде обмежений", - сказав міністр.