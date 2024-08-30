Вибори в Тюрингії: найважливіше про землю в центрі Німеччини

Тюрингія - це, приміром, Веймар з його великими поетами Ґете і Шиллером та всесвітньо відомою архітектурною і художньо-промисловою школою Баугауз (Bauhaus). Веймар - місто, що дало назву першій демократії на німецькій землі, адже саме тут 1919 року засідали Німецькі національні збори - парламент, який ухвалив конституцію країни. Але зовсім поруч - меморіал на місці страшного нацистського концтабору Бухенвальд, розташований на горі Еттерсберг просто за містом.

Тюрингія - це Айзенах із замком Вартбург, де реформатор Мартін Лютер переклав німецькою Біблію. Це знаменитий пішохідний маршрут Реннштайг і кафедральний собор в Ерфурті - столиці цієї федеральної землі. Це і Тюринзький ліс. Тюрингія - це справжній центр Німеччини: не має зовнішніх кордонів, оточена Саксонією і Саксонією-Ангальт на сході та півночі, Нижньою Саксонією, Гессеном і Баварією на заході та півдні.

Автомобілі, оптичні прилади та величезний ліс

Тюрингія з населенням близько 2,1 мільйона осіб - досить маленька федеральна земля, і її економіка також характеризується домінуванням невеликих фірм.

До більших компаній належать всесвітньо відомі заводи з виробництва оптичних виробів у Єні, такі як Zeiss або Jenoptik, або автомобільне виробництво в Айзенаху, де в часи колишньої НДРвипускали машини марки Wartburg. Сьогодні це виробничий майданчик концерну Opel.

Zeiss - відомий у всьому світі виробник оптики Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Туристичні центри Тюрингії - це пішохідні зони в середньогір'ї (від 500 до 1500 метрів) або один із найбільших суцільних букових лісів Європи - Гайніх.

Зимові види спорту та Йоганн Себастьян Бах

Обергоф - популярний зимовий спортивний курорт, де проводять змагання найвищого рангу з біатлону, лиж і лижного двоборства. А тюринзька сосиска, яку було оголошено ЄС захищеною торговельною маркою (як французький коньяк чи італійський пармезан) і якій у Мюльгаузені присвячено "Німецький музей сосисок", справді відома у всьому світі.

Багато відомих людей родом із цих місць: Йоганн Себастьян Бах народився в Айзенаху, видавець знаменитої енциклопедії Фрідріх Арнольд Брокгауз працював в Альтенбурзі. Топмодель Єва Падберґ (Eva Padberg) також виросла в Тюрингії.

Тюринзький ліс Гайніх Фото: R. Linke/blickwinkel/picture alliance

Безробіття в Тюрингії на рівні середнього по країні

Після возз'єднання Німеччини 1990 року ця федеральна земля переживала упродовж багатьох років важкі випробування, які насамперед були пов'язані з високим рівнем безробіття, особливо в сільських регіонах. У 2005 році цей показник все ще становив 17,1 відсотка, але зараз стабілізувався, опустившись до 6,1 відсотка - приблизно до середньої позначки по всіх землях (5,7 відсотка). Найбільшим містом Тюрингії є столиця цієї федеральної землі Ерфурт із населенням близько 210 тисяч осіб, за ним ідуть Єна (110 тисяч жителів) і Гера (95 тисяч).

Обергоф - місце проведення змагань з біатлону та лиж найвищого рангу Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

У минулому надійний форпост ХДС

У політичному вимірі Тюрингія протягом багатьох років після возз'єднання Німеччини була надійним форпостом для консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС). З листопада 1990 року до грудня 2014-го регіоном управляли чотири прем'єр-міністри від ХДС - троє чоловіків і одна жінка.

Першим із них і тим, хто найдовше очолював земельний уряд (з 1992 до 2003 року), був Бернгард Фоґель (Bernhard Vogel), виходець із Західної Німеччини, який до цього був прем'єром Рейнланд-Пфальцу. З 2014 року (з невеликою перервою) посаду прем'єр-міністра Тюрингії обіймає Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Лівої партії, який зараз керує коаліцією меншості в союзі з СДПН і Зеленими. З важливих питань її підтримує ХДС.

За даними опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки INSA та опублікованого 24 серпня, за тиждень до виборів до ландтагу Тюрингії лідирує правопопулістська "Альтернатива для Німеччини"(АдН), за яку готові проголосувати 30 відсотків виборців. На другому і третьому місцях - ХДС (21 відсоток) і "Союз Сари Ваґенкнехт" (20 відсотків ). У Лівої партії та соціал-демократів - відповідно 14 відсотків і 6 відсотків.

Бодо Рамелов, архівне фото Фото: Staatskanzlei Thüringen/dpa/picture alliance

Тюрингія - оплот "Альтернативи для Німеччини"

Одразу після возз'єднання Німеччини в Тюрингії, особливо в сільській місцевості, сформувалися правоекстремістські центри, найгіршим уособленням яких стали терористи із так званого "Націонал-соціалістичного підпілля" (NSU). Члени цього правоекстремістського угруповання, вихідці з Єни, вбили в період з 2000 по 2007 рік загалом десятьох осіб - дев'ятьох мігрантів і одну поліціянтку. Коли їх викрили, двоє головних злочинців наклали на себе руки в листопаді 2011 року.

Нині Тюрингія - один з оплотів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Лідером фракції АдН, представленої в земельному парламенті з 2014 року, є Бйорн Геке (Björn Höcke), який належить до вкрай правого націоналістичного крила партії та вважається надзвичайно впливовим політиком в АдН. Федеральне відомство з охорони конституції визнало "Альтернативу для Німеччини" організацією, підозрюваною у правому екстремізмі. А земельну парторганізацію АдН у Тюрингії визнано "підтверджено правоекстремістською".