Біблія - збірник релігійних книг, які в юдейському й християнському віровченнях, вважаються Святим Письмом. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Біблія".

"Біблія" складається з двох головних частин – Святого Заповіту та Нового Заповіту. На відміну від християн, прихильники юдаїзму вважають священною лише першу частину, тому терміном "Святий Заповіт" вони не користуються. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.