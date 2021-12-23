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Біблія

Біблія - збірник релігійних книг, які в юдейському й християнському віровченнях, вважаються Святим Письмом. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Біблія".

"Біблія" складається з двох головних частин – Святого Заповіту та Нового Заповіту. На відміну від християн, прихильники юдаїзму вважають священною лише першу частину, тому терміном "Святий Заповіт" вони не користуються. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань 23.12.2021

Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.
Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята 26.03.2021

Рош га-Шана, Йом-Кіпур та Ханука: назви цих єврейських свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
Марія і Йосип ще не спали разом. У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою

"Марія і Йосип ще не спали разом". У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою 27.01.2021

Теологи з пересторогою ставляться до модернізації Біблії. Попри це, німецький переклад Святого Письма з'явився і зрозумілою для покоління Z мовою.
Медведчук пояснив, який фрагмент Біблії Гутенберга є в його колекції

Медведчук пояснив, який фрагмент Біблії Гутенберга є в його колекції 03.06.2020

Народний депутат України Віктор Медведчук відреагував на інтерес науковців до фрагмента Біблії Йоганнеса Гутенберга в його колекції. Політик повідомив, який фрагмент йому належить, однак не коментує, в кого купив.
Науковці звернулися до Медведчука через Біблію Гутенберга

Науковці звернулися до Медведчука через Біблію Гутенберга 29.05.2020

Майнова декларація депутата Віктора Медведчука стала міжнародною сенсацією у наукових колах. Політика закликають надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, який, виявляється, є в його колекції.
Фотогалерея: 500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

Фотогалерея: 500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера 31.10.2017

Він, власне, прагнув лише справедливої Церкви для всіх, але 500 років тому це прагнення Мартіна Лютера змінило світ. Сьогодні про найважливіші етапи життя великого реформатора Церкви повідують місця, де він жив.
95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті

95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті 31.10.2017

Мартін Лютер прагнув лише реформ всередині Церкви, але став борцем зі зловживаннями католицької церкви, заснував нову християнську конфесію та змінив розвиток політичної думки в Європі.
500 років з Мартіном Лютером

500 років з Мартіном Лютером 31.10.2017

Навряд чи Мартін Лютер розумів, який резонанс викличуть його тези. 31 жовтня в Німеччині відзначають 500 років Реформації. Але вже цілий рік у країні відбуваються найрізноманітніші заходи присвячені цій події.
Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація

Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація 31.10.2017

Німеччина - країна Реформації? Це - в минулому. Більшість протестантів нині живе на інших континентах. Туди варто перенести й дискусії про спадщину Мартіна Лютера та святкування наступного ювілею, вважає Астрід Пранґе.
500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера 30.10.2017

Він, власне, прагнув лише справедливої Церкви для всіх, але 500 років тому це прагнення Мартіна Лютера змінило світ. Сьогодні про найважливіші етапи життя великого реформатора Церкви повідують місця, де він жив.

У США збудували точну копію Ковчега Ноя (07.07.2016) 07.07.2016

У США збудували точну копію Ковчега Ноя завдовжки 155 метрів. Спорудження тривало два роки і коштувало 100 мільйонів доларів. Очікується, що це привабить сотні тисяч прочан і просто туристів.
Яблуко у культурній історії

Яблуко у культурній історії 01.04.2016

Яблуко - символ не лише всесвітньовідомої комп'ютерної корпорації Apple. Як відомо, цей плід відігравав важливу роль навіть у раю. Основні яблучні віхи в історії людства.
Ситуація, коли росіяни й українці вбивають одне одного, болюча для євреїв

"Ситуація, коли росіяни й українці вбивають одне одного, болюча для євреїв" 29.08.2015

Українка Наталія Вержбовська з вересня очолить три юдейські громади в Німеччині. В інтерв'ю DW вона розповіла про те, як отримати освіту рабина, а також про сприйняття єврейським середовищем подій в Україні.
Президент ФРН присвятив різдвяне звернення проблемі біженців

Президент ФРН присвятив різдвяне звернення проблемі біженців 24.12.2013

У різдвяному зверненні федеральний президент Німеччини Йоахім Ґаук заторкнув проблему біженців із Сирії та інших кризових країн. Він провів паралелі з Марією та Йосипом, які втечею рятували від загибелі маленького Ісуса.
Культурні цікавинки грудня: Pink Floyd у планетарії, Біблія на сцені та найбільша вечірка

Культурні цікавинки грудня: Pink Floyd у планетарії, Біблія на сцені та найбільша вечірка 27.11.2013

Передріздвяний настрій, глінтвейн, духмяні свічки: різдвяні ринки відчиняють свої ворота по всій Німеччині. Однак у грудні очікуються й інші культурні події: світло, звуки, мистецтво й мега-вечірка.
Церковний атракціон: однорукий робот переписує Біблію

Церковний атракціон: однорукий робот переписує Біблію 08.11.2011

Монахам, котрі переписували Біблію, потрібні були роки на одну книгу. Сучасний робот вкладається в одинадцять місяців. В епоху лазерних принтерів – це ціла вічність. Навіщо взагалі ця «механічна каліграфія»?
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