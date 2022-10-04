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Війна Росії проти України
Щоденник війни
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Релігія
Сюзанне Кордс
4 жовтня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/vid-pesakha-do-khanuky-use-pro-iudeiski-sviata/g-56933382
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