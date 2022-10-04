Ще одне осіннє свято - Суккот - триває сім днів і нагадує юдеям про Вихід з Єгипту три тисячі років тому, про що оповідають біблійні перекази. За ними, після звільнення з єгипетського рабства, юдеї ще 40 років блукали пустелею і жили у саморобних куренях. Тому для відзначення Суккот біля оселі зводять легкі халабуди (сукки), де весело проводять час у родинному колі, обідають, а іноді і ночують.