  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Змія
ЗміяФото: Sunbird/imageBROKER/picture alliance
КультураСвіт

Роль драконів і єдинорогів у Біблії

Сюзанне Кордс
3 год. тому

Чи знаєте ви, що драконам і єдинорогам у Біблії відведена особлива роль? А говорити вміє не лише змія! Не слід недооцінювати головних героїв-тварин у Святому Письмі.

https://p.dw.com/p/4LSfP

Попри те, що провідну роль у Біблії відіграють люди, в ній напрочуд багато дивних тварин. Серед них п'явки, що розмовляють, а також морські чудовиська і чотириногі комахи. Теологи, подружня пара Симон і Клаудія Паганіні (Simone und Claudia Paganini) вирушили за їхніми слідами: їхня книга "Біблійні звірі. Чому у Святому Письмі немає кішок, а є корова-вбивця", видана видавництвом Gütersloher Verlagshaus 2022 року, розкриває таємниці, які часто не беруть до уваги. Слово "звір" у книжці та в цій публікації слід розуміти не в негативному сучасному значенні, а як переклад латинського слова "bestia" - для позначення дикої тварини.

Аморальна, але приваблива пропозиція змія

До появи змія у створеному Богом раю все йшло добре. Перша людська пара жила в дивовижній невинності, навіть хижаки на кшталт левів і вовків нікому не заподіювали шкоди і харчувалися суто вегетаріанською їжею. В Едемському саду не було жодних суперечок і чвар. Бог дав Адаму і Єві всі свободи, за винятком однієї заборони: їсти плоди з дерева пізнання.

Але змій, як ви пам'ятаєте, вмовив Єву скуштувати одне з цих яблук. Потім спробував і Адам, і почалася катастрофа. Бог вигнав їх обох із раю, відтоді, згідно з Біблією, чоловік мав заробляти на життя працею у поті чола, а жінка - в муках народжувати дітей. Змій теж був покараний: він втратив здатність говорити, і йому було дозволено лише повзати по світу. Для церкви, звісно, змія була втіленням диявола, а звабливість Єви сприймалася як явний доказ вад жіночої статі.

Адам та Єва
Адам та Єва і змій Фото: Fred de Noyelle/Godong/picture alliance

Сьогодні деякі богослови-жінки дотримуються прямо протилежної думки, яку можна прочитати в одному з буклетів подружньої пари Паганіні. "Оскільки у жінки було більше чутливості та розуму, ніж у чоловіка, змій звернувся до неї. Адам, найімовірніше, не зрозумів би, чому смак плоду від дерева пізнання може бути таким привабливим", - пишуть вони.

Жахливі звірі

Хай там як, але пару вигнали з раю - Бог приготував їй особливу місію: "населити землю і панувати над усіма тваринами". Однак із деякими з них було не так просто, бо вони викликали жах.

Відомо, що динозаври та Біблія виникли з різницею в 65 мільйонів років. То що ж вони роблять у Священному Писанні, запитують теологи. І все ж "Левіафан" згадується в кількох псалмах: Його тіло вкрите рядами луски, а зуби величезні. "Коли він рухається землею, він залишає за собою сліди руйнувань, призводить до вирування морських глибин, як кипляча вода в каструлі".

Дракон
Фото: akg-images/picture alliance

І біблійний персонаж, іменований єдинорогом, який сьогодні змушує дитячі серця битися швидше, має мало спільного з тим, яким вони його уявляють. Це був звір, який "міг перемолоти кістки цілих народів", а коли він скакав, то земля здригалася. Згідно з перекладом Біблії Лютера, навіть Ісус молився незадовго до своєї смерті на хресті: "Допоможи мені вибратися з пащі лева і врятуй мене від єдинорогів".

Особливо в Старому Заповіті граються незвичайні міфічні істоти, зокрема дракони-людожери або базилік - півень зі зміїним хвостом: "Тварина настільки сповнена отрути, що, якщо людина подивиться на неї здалеку, вона повинна негайно померти. Дерева і кущі в'януть у її присутності", - так охарактеризував загадкову істоту літописець кінця XVIII століття.

Деякі дивні тварини могли бути створені внаслідок неправильних перекладів і довільних інтерпретацій біблійних текстів, але чимало цих істот також відображають міфічні образи стародавніх культур.

Божественна помста

Однаковим у всіх перекладах було наступне: Бог неодноразово використовував тварин як інструменти проти грішного людства. Біблія часто розповідає про нашестя сарани, що знищують цілі посіви. Іноді Бог змушував вовків або левів розірвати нечестивих.

І майже всі знають історію Йони і кита: пророк кидає виклик волі Бога проповідувати ворожому ассирійському народу. Він таємно відпливає, але Бог велить киту проковтнути його і виплюнути в місці призначення. Але як можна вижити, перебуваючи в череві кита цілих три дні? "Біблія - це не зоологічний трактат і тим паче не посібник із виживання", - пишуть Паганіні. Йдеться про послання: не чини опір Господу.

Бойові машини і диявольські звірі

Біблія описує цілком позитивний образ віслюка: він віз Марію з Єгипту та Ісуса до Єрусалима, він розумний, працьовитий і навіть може говорити деякими псалмами. Кінь же для ізраїльтян був іншим - насамперед "військовою машиною, яку навряд чи можна було зупинити, чи то в галопі, чи то попереду колісниці". У цю концепцію вписуються і вершники апокаліпсису, які в Судний день з'являться на землі на грізних бойових конях і вимагатимуть від народу звіту.

Обкладинка книги теологів Паганіні
Обкладинка книги теологів Пагініні

У біблійної кози - безславна лиходійська кар'єра. Як і вівця, вона була популярною домашньою твариною, але потім, символічно обтяжений гріхами людей, цап був посланий до демона в пустелю. Тварина стала горезвісним цапом-відбувайлом, пізніше ідентифікованим як втілення диявола.

Як не дивно, ні про собаку, ні про кішку в Біблії не згадується. Собака використовується тільки як лайка, про кішку взагалі ні слова - колектив авторів підозрює, що це можливо тому, що ізраїльські напівкочівники завжди були в русі, а кішки прив'язані до дому. Її відсутність у Біблії змусила пізніших церковних лідерів запідозрити її в небажаності, оскільки вона була близька до диявола і його відьом. Не зовсім логічно з нинішнього погляду, оскільки й інші біблійні тварини укладали угоди з дияволом, але в той час про це ніхто не питав.

Корови-вбивці та ненажерливі мокриці

А ще була корова-вбивця. Тварин, які стали причиною смерті, раніше забивали камінням або вішали, бо за біблійним законом вони вважалися винними. Тож якщо з вини корови помирала людина, її проклинали на віки так само, як горобців, що турбують ченців своїм щебетанням під час молитов, або мокриць, які з'їли архієрейський стілець і через це він упав із нього на підлогу. Усі були єдині в думці, що за всім цим стоїть диявол.

Наприкінці своєї книги Клаудія і Симон Паганіні доходять висновку, що Біблія, безумовно, не є шедевром із захисту тварин, а прояв "природної влади людей над тваринами має бути підданий фундаментальному переосмисленню". Лише в цьому разі можна знову наблизитися до біблійного раю, де мирно співіснують люди і тварини.

Читайте також: "Марія і Йосип ще не спали разом". У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою

У США збудували точну копію Ковчега Ноя (07.07.2016)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетної атаки по Києву

Росія випустила по Україні 69 ракет, більшість збила ППО

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Політика6 год. тому
Ukraine Region Cherson | Dorf Oleksandrivka

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Конфлікти19 год. тому19 фото
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра Кулеби

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Політика20 год. тому
Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Політика28 грудня 2022 р.
external

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Конфлікти28 грудня 2022 р.02:09 хв.
На шляху з Ізюму до РФ, квітень 2022 року

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Політика28 грудня 2022 р.
На головну сторінку