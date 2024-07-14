Знайдено найдавніший рукопис про дитинство Ісуса

Нещодавно виявлений фрагмент папірусу IV-V століть н.е. є найранішим із відомих нам текстів, у якому розповідається про дитинство Христа. Що в цьому сенсаційного?

"Сенсаційне відкриття може пролити нове світло на дитинство Христа", "Таємний біблійний текст змінює все", "Фрагмент єгипетського папірусу з неправильним маркуванням, захований у німецькій бібліотеці, зруйнував тисячолітнє уявлення про Біблію та самого Ісуса"... Це лише кілька заголовків, що з'явилися у ЗМІ одразу після повідомлення про виявлений у Німеччині фрагмент 1600-річного папірусу з історією з дитинства Ісуса Христа.

Водночас двоє фахівців з папірології, імена яких пов'язані зі знахідкою, - Лайос Беркес (Lajos Berkes) і Габріель Ноккі Маседо - дещо здивовані подібним формулюванням. "Це не нова і не справжня історія про Ісуса. Вона не змінює того, що ми вже знаємо про Євангелія та про Ісуса, - наголосив у розмові з DW викладач Інституту християнства та античності при Університеті імені Гумбольдта Лайос Беркес.- Але це викликало багато непорозумінь і полеміку, хоча ми ніколи нічого подібного не стверджували".

Фрагмент папірусу, датований IV-V століттями, залишався багато років невивченим у Гамбурзькій університетській бібліотеці імені Карла фон Осецького Фото: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Проте артефакт, виявлений у державній та університетській бібліотеці Гамбурга, вражає. Це найраніша з тих рукописних версій, що дійшли до нас, так званого "Євангелія дитинства від Хоми" - апокрифа, в якому викладено схожий на біблійний текст, що розповідає історію з дитинства Ісуса Христа.

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Дитина, яка перетворила глиняні фігурки на птахів

Рукопис містить фрагменти епізоду про те, як 5-6-річний Ісус грається біля струмка - ліпить із глини птахів. Йосип, його батько, сварить дитину за активність у суботу, день відпочинку. Згідно з текстом, це спонукає Ісуса сплеснути в долоні, після чого зроблені ним горобці оживають і відлітають.

"Євангеліє дитинства від Хоми", так само як і низка інших коптських і гностичних текстів, що містять епізоди, пов'язані з дитинством Ісуса, не входить до числа канонічних Євангелій. Проте, зміст добре відомий і вченим, і тим, хто цікавиться історією християнства. Припускають, що первісна транскрипція тексту з'явилася в середині-кінці II століття н.е. Цей порівняно невеликий стародавній пам'ятник дійшов до нас кількома мовами: грецькою, латинською, сирійською, слов'янською, грузинською, ефіопською та арабською. Тексти так званих "Євангелій дитинства" містять історії про дива, фантастичні та надприродні явища, вчинені Ісусом у віці 5-12 років, і чимось нагадують міфи про давньогрецьких богів-дитинчат. Водночас тих, хто знає Ісуса як добру і люблячу людину, епізоди, що містяться в подібних апокрифах, можуть сильно здивувати.

Ілюстрація, що зображує Ісуса, який оживляє глиняних птахів Фото: gemeinfrei

Так, історії, які з деякими відмінностями трапляються в різних манускриптах, представляють дитину Ісуса схильною до спалахів гніву і жорстоких вчинків. Поряд із розповідями про вчинені ним чудесні воскресіння, йдеться про те, що він проклинав дітей, які його кривдили, а також міг вразити людину сліпотою. Науковці вже давно намагаються зрозуміти й сперечаються, чому Ісус зображується в них "героєм безглуздих і жорстоких витівок", як сформулював це один із дослідників.

У канонічних Євангеліях міститься дуже мало інформації про дитинство Христа, буквально лише кілька епізодів. Деякі дослідники говорять про "прогалину" завдовжки в 17 років. Тому апокриф "Євангеліє дитинства від Хоми", а також подібні до нього тексти, які нібито заповнювали інформацію, якої бракує, були популярні в епоху Високого Середньовіччя. Деякі епізоди знайшли відображення в середньовічному мистецтві.

Ісус-дитина воскрешає іншу дитину, щоб та могла свідчити, що він не винен в її смерті Фото: gemeinfrei

Нове розуміння мови

"Припускають, що вихідною мовою "Євангелія дитинства" є грецька. А рукопис цього тексту, що вважався досі найбільш ранньою версією, належить до XI століття", - пояснює Беркес. Завдяки виявленому ним і Габріелем Ноккі Маседо фрагменту, датованому IV-V століттями, можна побачити, як згодом під час листування замінювалися певні слова.

Тепер обидва дослідники говорять про те, що повністю переглянуть раніше відомий текст, а також працюють над новим перекладом. Вони припускають, що фактичний зміст це суттєво не змінить, але може призвести до нового розуміння вжитої мови. Уже зараз зрозуміло, що "стилістична цінність цього спочатку грецького тексту набагато вища, ніж вважалося раніше", - вважає Беркес.

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Найвідоміша підробка пов'язана з "дружиною" Ісуса

Є чимало охочих зрозуміти життя Ісуса глибше, ніж про це можна дізнатися з канонічних текстів. Тому відкриття і нові ідеї, навіть найнезвичайніші, але які потенційно могли б розповісти дещо більше про центральну постать християнства, завжди викликають широкий суспільний резонанс.

Один із найгучніших випадків стався 2012 року, коли професорка Гарвардської школи богослов'я Карен Кінг виявила згадку про дружину в словах Ісуса Христа на фрагменті коптського папірусу, який датується нібито IV століттям, і розповіла про це на Х Міжнародному конгресі коптологів у Римі.

При цьому спеціалістка із раннього християнства, зокрема й із гностицизму, зазначала, що ці слова, звісно, не є доказом того, що Ісус був одружений. Але вони свідчать про те, що в ранньому християнстві не було єдиної думки щодо цього, що, своєю чергою, породжувало питання про необхідність целібату.

Історія Ісуса і вчених чоловіків у храмі - одна з рідкісних сцен, що розповідають про Ісуса-дитину, у Новому Заповіті. Вона також міститься і в "Євангелії дитинства" Фото: gemeinfrei

Тим часом деякі фахівці, які вивчали історію християнства, вже давно припускають, що Ісус міг бути одружений з Марією Магдалиною, яка, згідно з канонічними Євангеліями, була однією з його найближчих послідовниць. Цю ідею також популяризував Ден Браун у своєму бестселері 2003 року "Код да Вінчі". Однак фактичних історичних підтверджень цьому немає.

До того ж папірус, який потрапив у заголовки газет 2012 року, виявився ще й підробкою. Такого висновку дійшли багато фахівців. Зокрема американський журналіст Аріель Сабар, який написав книжку "Верітас: професорка Гарварду, шахрай і Євангеліє від дружини Ісуса" на основі свого розслідування, вперше опублікованого у виданні The Atlantic у 2016 році. Лайос Беркес підкреслює, що "це була дуже ретельно сконструйована підробка, але багато експертів від самого початку запідозрили в ній щось недобре".

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Як формувалася колекція папірусів Гамбурзького університету

Але як на тлі вищеописаної історії Лайос Беркес і Габріель Ноккі Маседо змогли переконатися в автентичності своєї знахідки?

Виявлений ними фрагмент містився в зібранні Державної та університетської бібліотеки імені Карла фон Осецького в Гамбурзі, що має добру репутацію і налічує на сьогодні понад тисячу папірусів. Колекцію було придбано на початку ХХ століття за допомогою німецького "Папірусного картелю", який займався офіційною купівлею рукописів у Єгипті для музеїв і бібліотек Німеччини. У сухому піску пустелі манускрипти або їхні фрагменти збереглися оптимально.

Однак отримавши колекцію, бібліотечні фахівці спочатку зосередилися на вивченні добре збережених примірників. Фрагменти меншого розміру та гіршої збереженості часто відкладали вбік. Систематична каталогізація почалася тільки на початку цього століття. Наразі опрацьовано і доступно в цифровому форматі близько третини з тисячі папірусів. Саме там двоє дослідників і виявили фрагмент "Євангелія дитинства від Хоми": переглядаючи онлайн-базу даних, вони помітили на ньому слово "Ісус" і змогли точніше визначити, про що йдеться, завдяки іншій базі даних, у якій зібрана давньогрецька література. "Чесно кажучи, це був просто невеличкий проєкт, який несподівано став для нас обох чимось значущим", - каже Беркес і додає, що в колекціях у всьому світі ще десятки тисяч подібних фрагментів чекають свого часу.