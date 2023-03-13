У Німеччині видали Біблію з гендерно-нейтральним богом

У німецькому видавництві Neukirchener-Verlag у понеділок, 13 березня, вийшла "Біблія для всіх дітей" (Alle-Kinder-Bibel), орієнтована на молодший шкільний вік. Ініціатором проекту стала Об'єднана євангелічна місія міста Вупперталь (Vereinte Evangelische Mission - VEM), повідомляє агентство epd. Досі в дитячих Бібліях, що видавалися в Німеччині, персонажі, як правило, зображувалися вихідцями з Центральної Європи, хоча вони жили на території сучасного Близького Сходу. Бога теж, якщо взагалі зображували, то білим чоловіком.

"Ми хотіли створити Біблію, в якій дітям із багатонаціональною сімейною історією було б простіше орієнтуватися", - зазначає ініціаторка проєкту Сара Вечера (Sarah Vecera). За словами жінки, ідея книги виникла в розмові з її чотирирічною донькою: "Вона уявляла собі бога старою білою людиною". Нова Біблія дає дітям можливість по-новому поглянути на Ісуса та біблійні події - як на візуальному, так і на лінгвістичному рівнях. У новому виданні люди зображені різними: дорослими та маленькими, з різним кольором шкіри, зростом, вагою. Крім того, увагу приділено персонажам з обмеженими можливостями здоров'я.

Обкладинка "Біблії для всіх дітей" Фото: Neukirchener Verlag

Водночас, за словами Сари Вечери, видавці хотіли, щоб мова нової Біблії відповідала гендерному розмаїттю: "Ми прагнули дати зрозуміти, що бог не є ні чоловіком, ні жінкою". У дворічній роботі над книгою взяли участь представники християнських громад Німеччини, дитячих організацій та університетів, серед яких були колеги з Африки та Азії. "Я рада за своїх дітей, що вони, нарешті, можуть читати Біблію, яка відображає різноманіття нашого суспільства", - каже Сара Вечера. "Біблія для всіх дітей" доступна і як аудіокнига.

У книзі розказано два десятки біблійних історій Фото: Neukirchener Verlag

Авторка текстів Андреа Каріме (Andrea Karime) працювала вчителькою початкових класів, перш ніж стати авторкою дитячих книжок. Вона вже опублікувала 23 дитячі книжки і була удостоєна Державної премії Австрії за дитячу та юнацьку літературу. Художниця та ілюстраторка Анна Лісіцкі-Хен (Anna Lisicki-Hehn) вивчала соціальні науки, окрім роботи в мультикультурних проєктах, вона пише та ілюструє дитячі книжки.

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