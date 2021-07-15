"Членкині" в німецькій, або Як бути з гендерно-нейтральною мовою на уроках?

Studentenfutter ("їжа студентів") - так німці називають калорійну суміш із сухофруктів і горіхів, яку для перекусу беруть з собою, до речі, не лише студенти. І коли цього літа в асортименті баварського супермаркету з'явився продукт "Student*innenfutter" ("їжа студентів і студенток"), це сприйняли по-різному. Поряд зі смайликами і сердечками в соцмережах було і чимало обурення серед тих, хто опирається мовним нововведенням.

Гендерно-нейтральна назва снека - можливо, просто маркетинговий хід виробника. Але не можна ігнорувати той факт, що дискусії про гендерну рівність, які активно точаться у Німеччині протягом останніх років, змушують змінюватися і німецьку мову. Фемінітіви і нейтральні звернення - поширене явище в журналістиці, промовах політиків, діловому листуванні. У німецьких вишах, до речі, замість "студентів" тепер використовують нейтральне "ті, хто навчається" (Studierende), а замість "викладачів" - "ті, хто викладає" (Lehrende). І у вивченні німецької як іноземної гендерно-нейтральних понять не уникнути. Але як з ними бути? Для вчителів - підступне завдання.

Літери I, "зірочка", двокрапка: урок німецької граматики

У німецькій мові жіночий рід деяких іменників утворюється за допомогою суфікса "in": Kassierer - касир, Kassiererin - касирка. У письмовій гендерно-нейтральній мові два слова стискаються в одне, при цьому для жіночого роду використовується велика літера I (її називають Binnen-I - внутрішня I) - KassiererIn. Для звернення одразу до декількох людей у письмовій формі додається ще й суфікс множини "en": KassiererInnen.

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Замість великої "I" можна використовувати "гендерну зірочку"(Gendersternchen): Kassierer*in. Вона навіть була включена в словник Duden. Ще один варіант - нижнє підкреслення (гендергеп, гендерний штрих) або двокрапка: Kassierer_in або Kassierer:in. В усному мовленні "гендерну зірочку" і еквівалетні їй лінгвістичні конструкції потрібно відзначати паузою. А щоб врахувати не тільки жінок і чоловіків, а й людей третьої статі, там, де це можливо, використовують нейтральне Kassierende або замінюють словом "особа", "персона": Person an der Kasse - персона за касою.

Отже, можливостей уникнути гендерної асиметрії у мові чимало. І консенсусу з приводу того, який варіант оптимальний, немає. У своїх рекомендаціях Рада з німецького правопису вказує на важливість використання гендерно-нейтральних звернень. Однак в офіційну збірку правил орфографії, яка діє у школах, в сфері адміністрування та права гендерну зірочку або інші лінгвістичні маркери рівноправності вона не включила. Своє рішення експерти ради аргументують тим, що важливо передовсім, щоб текст був читабельним і зрозумілим і щоб в німецькомовних країнах збереглися єдині стандарти орфографії. Тому в офіційному правописі поки залишать все як є, без зірочок і двокрапок, і спостерігатимуть далі за розвитком мови.

Не дивуйтесь, якщо побачите таку зірочку посеред слова

Як викладати гендерно-нейтральну німецьку?

Те, що спантеличує експертів, викликає питання й у викладачів німецької мови. Як все це пояснити іноземцям, що вивчають німецьку? На якому етапі? І чи треба взагалі пояснювати?

"Гендерно-нейтральна мова - не для початківців, - впевнена Наташа Крюґер (Natascha Krüger), викладачка німецької у народному університеті Карлсруе. - Це рівень C1". Той, хто досяг цього мовного рівня, може розуміти складні тексти і приховані смисли, доступні носіям мови. Наташа Крюґер відзначає, що учні плутають в текстах велику літери "I " з літерою "l", тому її тішить те, що тепер замість неї частіше зустрічається двокрапка. У народних університетах воліють використовувати і чоловічий, і жіночий варіанти слова разом або замінювати їх прислівниками. "Німецька граматика і без того підступна, не треба все ускладнювати", - каже у розмові з інформаційною агенцією dpa колега Наташі з народного університету Беатріс Вінклер (Beatrice Winkler).

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У Гете-Інституті також орієнтуються на рівень знань учнів. "Ми готуємо слухачів наших курсів до того, щоб вони розуміли мову, якою дійсно розмовляють у Німеччині", - пояснює прессекретарка Віола Нолль (Viola Noll). На певному етапі у навчальний матеріал включають особливості діалектів і професійні терміни, а також різні форми гендерно-нейтральної мови. Опанувати іноземну мову - справа нелегка, і хто зміг здолати неправильні дієслова, той зрозуміє, що таке "гендерна зірочка", впевнені в Гете-Інституті.

Гендерне питання у підручниках німецької

У видавництві Klett, що спеціалізується на літературі з вивчення іноземних мов, враховують гендерно-нейтральну мову. При цьому лінгвістичних конструкцій, які не можна вимовити вголос, як "зірочка" або гендергеп, тут уникають. Гендерно-нейтральні маркери не мають ускладнювати опанування письмової німецької мови. Такої ж позиції дотримуються і у видавництві Cornelsen. "В освітній сфері ми зобов'язані дотримуватися рекомендацій Ради з німецького правопису і не можемо використовувати нові форми позначення більш ніж двох статей", - пояснили dpa у видавництві. Тут у завданнях до вправ вживають бінарні формулювання, наприклад, Leser und Leserin - читач і читачка.

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Однак вивчаючи іноземну мову, студент чи студентка ще й знайомиться з країною, в якій нею розмовляють, пізнає культуру і менталітет її мешканців. Тому в навчальних текстах наводяться приклади вживання гендерно-нейтральної мови в німецькому побуті. Так, в оголошеннях про вакансії часто можна зустріти формулювання "m / w / d" - "männlich / weiblich / divers" (чоловік / жінка / інша стать). Питання, як краще писати - з "зірочкою" або двокрапкою, для самих учнів не настільки істотне. Однак такі слова в тексті - хороший привід підняти на заняттях тему гендерної рівності, наголошує викладачка з Карлсруе Наташа Крюґер. До розмови спонукають і невідповідності рольовим кліше, наприклад, якщо в підручнику спливає "домогосподар", а не "домогосподарка". Стикатися з такими явищами ті, хто вивчає німецьку, будуть дедалі частіше - експерти сходяться на тому, що гендерно-нейтральна мова відіграватиме дедалі важливішу роль і у сфері навчання.