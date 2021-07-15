 ″Членкині″ в німецькій, або Як бути з гендерно-нейтральною мовою на уроках? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.09.2021

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Культура й стиль життя

"Членкині" в німецькій, або Як бути з гендерно-нейтральною мовою на уроках?

Фемінітиви і гендерно-нейтральні поняття дедалі частіше зустрічаються у німецькій мові. В іноземців вони викликають труднощі. Особливо, коли це стосується текстів німецькою. Як із цим бути?

Symbolbild Geschlechtergerechte Sprache Gendersternchen

Studentenfutter ("їжа студентів") - так німці називають калорійну суміш із сухофруктів і горіхів, яку для перекусу беруть з собою, до речі, не лише студенти. І коли цього літа в асортименті баварського супермаркету з'явився продукт "Student*innenfutter" ("їжа студентів і студенток"), це сприйняли по-різному. Поряд зі смайликами і сердечками в соцмережах було і чимало обурення серед тих, хто опирається мовним нововведенням.

Гендерно-нейтральна назва снека - можливо, просто маркетинговий хід виробника. Але не можна ігнорувати той факт, що дискусії про гендерну рівність, які активно точаться у Німеччині протягом останніх років, змушують змінюватися і німецьку мову. Фемінітіви і нейтральні звернення - поширене явище в журналістиці, промовах політиків, діловому листуванні. У німецьких вишах, до речі, замість "студентів" тепер використовують нейтральне "ті, хто навчається" (Studierende), а замість "викладачів" - "ті, хто викладає" (Lehrende). І у вивченні німецької як іноземної гендерно-нейтральних понять не уникнути. Але як з ними бути? Для вчителів - підступне завдання.

Літери I, "зірочка", двокрапка: урок німецької граматики

У німецькій мові жіночий рід деяких іменників утворюється за допомогою суфікса "in": Kassierer - касир, Kassiererin - касирка. У письмовій гендерно-нейтральній мові два слова стискаються в одне, при цьому для жіночого роду використовується велика літера I (її називають Binnen-I - внутрішня I) - KassiererIn. Для звернення одразу до декількох людей у письмовій формі додається ще й суфікс множини "en": KassiererInnen.

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Замість великої "I" можна використовувати "гендерну зірочку"(Gendersternchen): Kassierer*in. Вона навіть була включена в словник Duden. Ще один варіант - нижнє підкреслення (гендергеп, гендерний штрих) або двокрапка: Kassierer_in або Kassierer:in. В усному мовленні "гендерну зірочку" і еквівалетні їй лінгвістичні конструкції потрібно відзначати паузою. А щоб врахувати не тільки жінок і чоловіків, а й людей третьої статі, там, де це можливо, використовують нейтральне Kassierende або замінюють словом "особа", "персона": Person an der Kasse - персона за касою.

Отже, можливостей уникнути гендерної асиметрії у мові чимало. І консенсусу з приводу того, який варіант оптимальний, немає. У своїх рекомендаціях Рада з німецького правопису вказує на важливість використання гендерно-нейтральних звернень. Однак в офіційну збірку правил орфографії, яка діє у школах, в сфері адміністрування та права гендерну зірочку або інші лінгвістичні маркери рівноправності вона не включила. Своє рішення експерти ради аргументують тим, що важливо передовсім, щоб текст був читабельним і зрозумілим і щоб в німецькомовних країнах збереглися єдині стандарти орфографії. Тому в офіційному правописі поки залишать все як є, без зірочок і двокрапок, і спостерігатимуть далі за розвитком мови.

Не дивуйтесь, якщо побачите таку зірочку посеред слова

Не дивуйтесь, якщо побачите таку зірочку посеред слова

Як викладати гендерно-нейтральну німецьку?

Те, що спантеличує експертів, викликає питання й у викладачів німецької мови. Як все це пояснити іноземцям, що вивчають німецьку? На якому етапі? І чи треба взагалі пояснювати?

"Гендерно-нейтральна мова - не для початківців, - впевнена Наташа Крюґер (Natascha Krüger), викладачка німецької у народному університеті Карлсруе. - Це рівень C1". Той, хто досяг цього мовного рівня, може розуміти складні тексти і приховані смисли, доступні носіям мови. Наташа Крюґер відзначає, що учні плутають в текстах велику літери "I " з літерою "l", тому її тішить те, що тепер замість неї частіше зустрічається двокрапка. У народних університетах воліють використовувати і чоловічий, і жіночий варіанти слова разом або замінювати їх прислівниками. "Німецька граматика і без того підступна, не треба все ускладнювати", - каже у розмові з інформаційною агенцією dpa колега Наташі з народного університету Беатріс Вінклер (Beatrice Winkler).

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У Гете-Інституті також орієнтуються на рівень знань учнів. "Ми готуємо слухачів наших курсів до того, щоб вони розуміли мову, якою дійсно розмовляють у Німеччині", - пояснює прессекретарка Віола Нолль (Viola Noll). На певному етапі у навчальний матеріал включають особливості діалектів і професійні терміни, а також різні форми гендерно-нейтральної мови. Опанувати іноземну мову - справа нелегка, і хто зміг здолати неправильні дієслова, той зрозуміє, що таке "гендерна зірочка", впевнені в Гете-Інституті.

Гендерне питання у підручниках німецької

У видавництві Klett, що спеціалізується на літературі з вивчення іноземних мов, враховують гендерно-нейтральну мову. При цьому лінгвістичних конструкцій, які не можна вимовити вголос, як "зірочка" або гендергеп, тут уникають. Гендерно-нейтральні маркери не мають ускладнювати опанування письмової німецької мови. Такої ж позиції дотримуються і у видавництві Cornelsen. "В освітній сфері ми зобов'язані дотримуватися рекомендацій Ради з німецького правопису і не можемо використовувати нові форми позначення більш ніж двох статей", - пояснили dpa у видавництві. Тут у завданнях до вправ вживають бінарні формулювання, наприклад, Leser und Leserin - читач і читачка.

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Однак вивчаючи іноземну мову, студент чи студентка ще й знайомиться з країною, в якій нею розмовляють, пізнає культуру і менталітет її мешканців. Тому в навчальних текстах наводяться приклади вживання гендерно-нейтральної мови в німецькому побуті. Так, в оголошеннях про вакансії часто можна зустріти формулювання "m / w / d" - "männlich / weiblich / divers" (чоловік / жінка / інша стать). Питання, як краще писати - з "зірочкою" або двокрапкою, для самих учнів не настільки істотне. Однак такі слова в тексті - хороший привід підняти на заняттях тему гендерної рівності, наголошує викладачка з Карлсруе Наташа Крюґер. До розмови спонукають і невідповідності рольовим кліше, наприклад, якщо в підручнику спливає "домогосподар", а не "домогосподарка". Стикатися з такими явищами ті, хто вивчає німецьку, будуть дедалі частіше - експерти сходяться на тому, що гендерно-нейтральна мова відіграватиме дедалі важливішу роль і у сфері навчання.

  • Студенти-лінгвісти з Гани в Німеччині

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Студенти-лінгвісти з Гани в Німеччині

    Цей знімок зроблений в 1969 році. Студенти-лінгвісти з Гани, які приїхали до ФРН вивчати німецьку мову, прогулюються з німецькою сім'єю, яка їх приймає, баварським Мурнау. У 1951-му, через шість років після Другої світової війни, в Мюнхені заснували Ґете-Інститут (Goethe-Institut) - правонаступник Німецької академії. Первинна мета інституту - підготовка іноземних вчителів німецької в Німеччині.

  • У лінгафонному кабінеті

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    У лінгафонному кабінеті

    Заснована в 1925 році в Мюнхені Німецька академія (Deutsche Akademie), попередниця Ґете-Інституту, з приходом до влади НСДАП поступово перетворилася на центр підготовки шпигунів. У 1945 році її розформували. Дівчата на фотографії 1970-х років займаються в лінгафонному кабінеті у відділенні Ґете-Інституту в західнонімецькому Штутгарті.

  • В індійському Мумбаї

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    В індійському Мумбаї

    Перші мовні курси Ґете-Інституту стартували в 1953 році в Німеччині. В цей же час інститут поставив завдання сприяти просуванню німецької мови за кордоном. В даний час у Ґете-Інституту 12 філій у Німеччині та 159 - у 98 країнах світу, у тому числі в Україні. Цей знімок зроблений у 1973 році перед будівлею Ґете-Інституту в індійському Мумбаї (раніше Бомбей).

  • Німецький джазист в Пакистані

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Німецький джазист в Пакистані

    У 1950-60-і роки, коли в Азії і Африці в результаті деколонізації з'являються десятки незалежних держав, Ґете-Інститут відкриває там свої філії. Популяризації діяльності Ґете-Інституту допомагав зірка німецького джазу Клаус Дольдінґер (на фото - праворуч). З цією метою він здійснив поїздку країнами Азії, де грав з місцевими музикантами.

  • На мовних курсах в Мюнхені

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    На мовних курсах у Мюнхені

    На початку 1960-х років всі державні установи культури за межами ФРН стали частиною Ґете-Інституту. Після цього до завдань інституту увійшло культурне співробітництво з іншими країнами - в галузі літератури, музики, театру, кіно, танцювального мистецтва, а також виставкової, фестивальної та перекладацької діяльності. На світлині 1984 року - лінгафонний кабінет у Мюнхені.

  • Відкриття філіалу в Москві

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Відкриття філіалу в Москві

    З падінням залізної завіси в 1989 році Ґете-Інститут розширює свою діяльність в Східній Європі, де створюється велика кількість філій. У 1992 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Клаус Кінкель відкрив відділення Ґете-Інституту в Москві. Після возз'єднання країни представництва інституту з'явилися і на території колишньої НДР.

  • Ґете-Інститут в Україні

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Ґете-Інститут в Україні

    Ґете-Інститут представлений в Україні з 1993 року. Відтоді інституція реалізувала тисячі проєктів у галузі культури і освіти: це виставки й семінари, кінофестивалі і концерти, театральні вистави та зустрічі культурних діячів обох країн. А ще, звичайно, мовні курси у 15 спеціалізованих центрах по всій Україні. Інститут також проводить семінари для українських вчителів німецької мови.

  • Арт-дискотека в Сеулі

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    "Арт-дискотека" в Сеулі

    Після терактів 11 вересня 2001 року Ґете-Інститут став надавати ще більшого значення налагодженню міжкультурного діалогу. В даний час Ґете-Інститут приділяє особливу увагу зміцненню громадянського суспільства і запобігання конфліктам. На знімку - учасники концерту, що відбувся в рамках художньо-музичного проекту "Арт-дискотека" у філіалі Ґете-Інституту в південнокорейському Сеулі.

  • Ґете-Інститут в Мюнхені

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Ґете-Інститут в Мюнхені

    Діяльність Ґете-Інституту фінансується урядом Німеччини. Інститут також заробляє на проведенні мовних курсів та іспитів. Значні дотації надходять від МЗС. На фотографії 2016 року генеральний секретар Ґете-Інституту Йоганнес Еберт (ліворуч) приймає тодішнього міністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера з дружиною в штаб-квартирі Ґете-Інституту в Мюнхені.

  • Рік Німеччини в Мексиці

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Рік Німеччини в Мексиці

    2800 заходів, що зібрали два мільйони гостей, - такий підсумок Року Німеччини в США, що пройшов під девізом "Wunderbar Together" ("Разом - чудово"). У реалізації цього масштабного проєкту брали участь МЗС ФРН і Федеральна спілка німецької промисловості (BDI). Раніше, в 2017 році, був проведений Рік Німеччини в Мексиці. Серед гостей на одному із заходів була канцлерка ФРН Анґела Меркель.

  • Танець з роботом

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Танець з роботом

    Починаючи з 2016 року Ґете-Інститут щодва роки проводить у Веймарі фестиваль "Kultursymposium" + за участю митців, вчених, письменників, журналістів, інженерів з усього світу. Тут обговорюють глобальні проблеми і сміливі інноваційні ідеї, що дає імпульс для міжнародного культурного обміну. На фотографії 2019 року тайванський винахідник Хуанг І танцює з промисловим роботом KUKA.

  • Інститут і пандемія

    Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

    Інститут і пандемія

    Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу Ґете-Інституту. Під час локдауну мовні курси стали проходити в онлайн-форматі. Однак президент Ґете-Інституту Карола Ленц і його генеральний секретар Йоганнес Еберт не мають наміру допустити того, щоб цифровізація витіснила нормальний живий діалог - як в навчальних центрах, так і в бібліотеках інституту.

    Автор: Штефан Деґе, Наталія Корольова, Дмитро Каневський


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