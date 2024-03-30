Лідер німецької опозиції попередив про ризик поразки України

Поразка України в оборонній війні проти Росії стає дедалі ймовірнішою, заявив голова ХДС Фрідріх Мерц і вкотре закликав Шольца надати ЗСУ далекобійні ракети Taurus.

Поразка України в її оборонній війні проти Росії стає дедалі ймовірнішою, заявив 29 березня голова нині опозиційного в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

За його словами, він спостерігає за розвитком ситуації в Україні "зі зростаючим занепокоєнням": Росія поки не досягла своїх військових цілей, але вже "перевела свою економіку на військові рейки і виробляє зброю та боєприпаси в обсягах, які набагато перевищують нинішні потреби".

Мерц: Україні можуть допомогти Taurus

У зв'язку з цим Мерц вкотре закликав уряд ФРН надати Збройним силам України (ЗСУ) далекобійні крилаті ракети Taurus.

"Taurus - не панацея, проте вони дозволили б Україні серйозно порушити лінії постачання російської армії", - цитує його німецьке інформаційне агентство dpa.

Мерц наголосив, що і виробники цих ракет, і високопосадовці збройних сил Німеччини (Бундесвер) заявляли, що "Таурус" можуть застосовуватися без участі німецьких військовослужбовців, а отже поставки не зроблять ФРН стороною конфлікту, як того побоюється канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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